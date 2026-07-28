Transformasi Besar Menanti, 7 Zodiak Ini Berpotensi Raih Kesuksesan Finansial

JawaPos.com – Tidak semua perubahan dalam hidup terjadi secara tiba-tiba. Ada kalanya seseorang merasa telah bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil yang diharapkan belum juga terlihat.

Dalam pandangan astrologi, kondisi tersebut bisa menjadi bagian dari proses menuju fase kehidupan yang baru. Tahun 2026 disebut sebagai periode yang mendorong banyak orang untuk mengambil keputusan penting, baik dalam urusan karier, hubungan, maupun keuangan.

Perubahan tersebut tidak selalu hadir melalui peristiwa besar. Terkadang, langkah kecil seperti mengubah kebiasaan, meninggalkan lingkungan yang tidak sehat, atau berani memilih jalan baru justru menjadi awal datangnya peluang yang lebih baik.

Mengutip kanal YouTube Koko Lie Tarot, berikut tujuh zodiak yang diprediksi mengalami transformasi besar, sehingga aliran rezeki mereka berpotensi menjadi lebih stabil sepanjang tahun 2026.

1. Capricorn Capricorn dikenal sebagai pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tekanan. Namun, kebiasaan memikul terlalu banyak beban sering kali membuat energi mereka terkuras.

Pada 2026, Capricorn diprediksi mulai meninggalkan pola hidup yang tidak lagi mendukung perkembangan diri. Perubahan tersebut dapat berupa keputusan dalam pekerjaan, hubungan, atau cara memandang tanggung jawab.

Ketika keseimbangan hidup mulai tercapai, kondisi finansial pun dipercaya ikut membaik. Rezeki datang bukan hanya karena kerja keras, tetapi juga karena pilihan yang lebih bijaksana.

2. Cancer Cancer dikenal memiliki empati tinggi dan sering mengutamakan kepentingan orang lain dibanding dirinya sendiri.

Sepanjang 2026, mereka diperkirakan belajar menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan maupun pekerjaan. Keberanian menjaga energi pribadi diyakini membuka peluang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.