Hidup Berubah Drastis, 10 Weton Ini Dipercaya Mampu Bangkit Jadi Orang Kaya

Weton sultan jadi juragan dan semua hutang terbayarkan kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Sejumlah weton dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki energi istimewa yang membuat pemiliknya mampu bangkit dari masa sulit menuju kehidupan yang lebih baik.
Weton-weton tersebut kerap disebut sebagai “weton sultan” karena diyakini memiliki aura kepemimpinan, ketekunan, dan keberuntungan dalam mencari rezeki.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, perjalanan hidup mereka tidak selalu berjalan mudah. Namun, dengan karakter kuat yang dimiliki, mereka disebut mampu melewati berbagai tantangan hingga mencapai kesuksesan.
Bahkan, beberapa weton dipercaya memiliki peluang untuk terbebas dari masalah finansial dan menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan.
Dikutip dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut 10 weton yang dipercaya memiliki peluang besar untuk bangkit dari keterbatasan menuju kejayaan menurut Primbon Jawa.
Weton Kamis Pahing dipercaya memiliki energi kuat dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan.
Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang murah hati, suka membantu, dan tidak mudah memperhitungkan kebaikan yang diberikan kepada orang lain.
Sikap tulus tersebut dipercaya membuat mereka banyak mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar.
Dalam urusan karier dan usaha, Kamis Pahing disebut memiliki peluang berkembang karena kegigihan serta kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab.
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