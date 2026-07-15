Punya Ambisi dan Keberuntungan, 4 Zodiak Ini Diprediksi Jadi Orang Kaya

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan finansial yang berbeda-beda. Ada yang mudah menemukan peluang untuk meningkatkan kekayaan, sementara yang lain harus bekerja lebih keras untuk mencapai kestabilan ekonomi.

Dalam pandangan astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki karakter tertentu yang mendukung kesuksesan finansial, mulai dari ambisi, kerja keras, hingga kemampuan melihat peluang.

Perpaduan antara usaha dan keberuntungan tersebut dipercaya dapat membuka jalan menuju pencapaian besar. Lantas, zodiak apa saja yang dianggap paling berpotensi menjadi kaya raya? Simak ulasannya berikut ini.

1. Taurus

Individu Taurus dikenal karena pendekatan praktis dan membumi terhadap kehidupan.

Mereka cenderung memperhatikan kemewahan dan kenyamanan, sering kali mendorong dirinya bekerja lebih keras dan meraih tujuan.

Tekad kuat menjadikan mereka salah satu zodiak yang paling mungkin mengumpulkan kekayaan.

Selain itu, mereka tahu kapan harus menabung, kapan harus berfoya-foya, dan cara berinvestasi dengan bijak.

2. Virgo