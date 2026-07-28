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Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.35 WIB

Punya Energi Berbeda, 5 Weton Ini Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Kelimpahan Rezeki

Ilustrasi weton paling digjaya yang tak pernah kekurangan rezeki (freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, dan energi seseorang.

Sebagian masyarakat percaya bahwa ada weton tertentu yang memiliki pancaran aura berbeda. Weton tersebut dipercaya membawa kekuatan batin, kharisma alami, serta kemampuan menarik berbagai peluang dalam kehidupan.

Mereka yang memiliki weton tertentu sering dianggap memiliki daya tarik kuat, mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dan memiliki jalan hidup yang lebih lancar.

Meski kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan budaya, banyak orang masih tertarik mempelajari makna simboliknya.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut sebagai weton paling digjaya atau memiliki energi istimewa.

1. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon menjadi salah satu weton yang sering disebut memiliki energi spiritual yang kuat.

Pemilik weton ini dipercaya mempunyai intuisi tajam, kepekaan batin tinggi, serta kemampuan membaca situasi dengan baik.

Mereka biasanya dikenal memiliki pembawaan tenang, tetapi tetap memancarkan wibawa yang membuat orang lain merasa nyaman dan menghargai keberadaannya.

Dalam urusan kehidupan dan pekerjaan, Rabu Kliwon dipercaya memiliki kemampuan melihat peluang yang tidak selalu disadari oleh orang lain.

Karena kecermatan dan ketajaman nalurinya, mereka sering dianggap memiliki jalan rezeki yang terbuka lebar serta mampu mencapai keberhasilan secara bertahap.

2. Jumat Legi

Jumat Legi dikenal sebagai weton yang dipercaya memiliki keseimbangan antara kecerdasan emosional dan kekuatan batin.

Pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, mudah bergaul, serta memiliki tutur kata yang menenangkan.

Salah satu keistimewaan yang sering dikaitkan dengan Jumat Legi adalah kemampuan membangun hubungan baik dengan banyak orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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