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Aulia Rahmi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.28 WIB

Luka Lama Mulai Pulih, 4 Zodiak Ini Bersiap Menyambut Peluang Emas dan Menarik Kelimpahan Rezeki

Ilustrasi peluang emas dan menarik kelimpahan rezeki (Magnific) - Image

Ilustrasi peluang emas dan menarik kelimpahan rezeki (Magnific)

JawaPos.com - Tidak semua keberuntungan datang secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, keberuntungan justru hadir setelah seseorang berhasil melewati masa sulit yang panjang dan penuh pembelajaran.

Dalam astrologi, momen seperti ini sering kali ditandai oleh pergerakan energi yang membantu seseorang melepaskan beban masa lalu dan membuka lembaran baru yang lebih menjanjikan.

Pada 19 Juni 2026, Chiron yang dikenal sebagai simbol penyembuhan luka batin berpindah dari Aries menuju Taurus.

Perubahan ini membawa fokus baru pada nilai diri, stabilitas, rasa aman, serta hubungan seseorang dengan sumber daya dan kesejahteraan hidupnya.

Energi tersebut menjadi titik awal bagi banyak orang untuk membangun kehidupan yang lebih kuat dari sebelumnya.

Di antara seluruh zodiak, ada 4 tanda yang diperkirakan merasakan dampak paling besar dari transisi ini diulas dari Yourtango.com.

Mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menyembuhkan luka lama, tetapi juga berpotensi menarik peluang emas, keberuntungan, dan kelimpahan rezeki yang lahir dari proses pendewasaan diri yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun.

1. Aries: Menemukan Kembali Harga Diri yang Selama Ini Terlupakan

Aries memasuki fase yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya.

Setelah bertahun-tahun bergulat dengan berbagai tantangan yang menguji kepercayaan diri, Aries mulai menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain.

Editor: Candra Mega Sari
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