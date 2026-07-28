3 Weton yang akan Berlimpah Rezeki di Tahun 2026 Menurut Primbon, Siap Jadi Orang Kaya Baru

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada sejumlah weton yang punya garis rezeki baik di tahun 2026 ini.

Nasib dari sejumlah orang yang terpilih ini dikatakan akan berlangsung baik di mana kelimpahan rezeki bisa didapatkan.

Hidup yang dijalani ke depannya pun bukan tidak mungkin akan berlangsung lebih baik, makin makmur dan sejahtera.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang menurut primbon diramalkan akan berlimpah rezeki di tahun 2026 hingga siap menjadi orang kaya baru.

1. Weton Sabtu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon dikatakan punya garis hidup menjadi orang besar.

Sering kali mereka menjalani peran sebagai seorang pemimpin atau saudagar yang punya banyak harta.