3 Zodiak yang Bersinar Paling Terang Pekan Ini, Keberuntungan Besar Datang dan Rezeki Kian Terbuka Lebar

Ilustrasi Rezeki Kian Terbuka Lebar (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 diperkirakan menjadi salah satu periode yang dipenuhi energi positif dalam astrologi.
Sejumlah pergerakan planet membawa harapan baru bagi beberapa zodiak yang selama ini telah berjuang menghadapi berbagai tantangan.
Momentum ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melangkah lebih berani dalam mengejar tujuan hidup.
Puncak energi tersebut terjadi pada 29 Juli 2026 ketika Matahari membentuk konjungsi dengan Jupiter di Leo.
Dalam astrologi, peristiwa ini dikenal sebagai salah satu transit paling menguntungkan karena melambangkan pertumbuhan, kelimpahan, optimisme, dan datangnya berbagai kesempatan besar.
Energi Leo yang penuh percaya diri juga diyakini mendorong seseorang agar tidak ragu mengambil keputusan penting.
Selain itu, pada 1 Agustus 2026, hubungan harmonis antara Lilith di Sagittarius dan Venus di Virgo diperkirakan memperkuat intuisi, terutama dalam mengambil langkah yang dapat mengubah arah kehidupan.
Dari seluruh zodiak, ada 3 yang diprediksi paling merasakan dampak positif dilansir dari Yourtango.com.
1. Sagittarius
Sagittarius diprediksi menjadi zodiak yang paling bersinar sepanjang pekan ini.
Setelah melalui berbagai proses yang penuh pembelajaran, kini saatnya menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir.
Energi positif yang hadir membuat berbagai peluang terasa lebih mudah dijangkau.
Konjungsi Matahari dan Jupiter di Leo pada 29 Juli menjadi pemicu datangnya kesempatan besar dalam berbagai bidang kehidupan.
Karier berpotensi mengalami perkembangan yang signifikan melalui proyek baru, promosi, atau tawaran kerja yang lebih menjanjikan.
Dari sisi finansial, rezeki diperkirakan mengalir lebih lancar sehingga memberikan rasa aman untuk menyusun rencana jangka panjang.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi