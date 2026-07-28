3 Zodiak yang Bersinar Paling Terang Pekan Ini, Keberuntungan Besar Datang dan Rezeki Kian Terbuka Lebar

JawaPos.com - Pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 diperkirakan menjadi salah satu periode yang dipenuhi energi positif dalam astrologi.

Sejumlah pergerakan planet membawa harapan baru bagi beberapa zodiak yang selama ini telah berjuang menghadapi berbagai tantangan.

Momentum ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melangkah lebih berani dalam mengejar tujuan hidup.

Puncak energi tersebut terjadi pada 29 Juli 2026 ketika Matahari membentuk konjungsi dengan Jupiter di Leo.

Dalam astrologi, peristiwa ini dikenal sebagai salah satu transit paling menguntungkan karena melambangkan pertumbuhan, kelimpahan, optimisme, dan datangnya berbagai kesempatan besar.

Energi Leo yang penuh percaya diri juga diyakini mendorong seseorang agar tidak ragu mengambil keputusan penting.

Selain itu, pada 1 Agustus 2026, hubungan harmonis antara Lilith di Sagittarius dan Venus di Virgo diperkirakan memperkuat intuisi, terutama dalam mengambil langkah yang dapat mengubah arah kehidupan.

Dari seluruh zodiak, ada 3 yang diprediksi paling merasakan dampak positif dilansir dari Yourtango.com.

1. Sagittarius

Sagittarius diprediksi menjadi zodiak yang paling bersinar sepanjang pekan ini.

Setelah melalui berbagai proses yang penuh pembelajaran, kini saatnya menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan selama beberapa waktu terakhir.

Energi positif yang hadir membuat berbagai peluang terasa lebih mudah dijangkau.

Konjungsi Matahari dan Jupiter di Leo pada 29 Juli menjadi pemicu datangnya kesempatan besar dalam berbagai bidang kehidupan.

Karier berpotensi mengalami perkembangan yang signifikan melalui proyek baru, promosi, atau tawaran kerja yang lebih menjanjikan.