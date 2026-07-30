Peluang Kekayaan Terbuka Lebar, Ini 5 Shio yang Diprediksi Bersinar di Tahun 2026

ilustrasi Lonjakan Kekayaan (Freepik)
JawaPos.com – Kekayaan sering kali dianggap sebagai hasil dari keberuntungan semata. Namun, dalam berbagai tradisi termasuk astrologi Tionghoa, kelimpahan finansial juga dikaitkan dengan karakter seseorang, cara mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan momentum.
Tahun 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api yang dipercaya membawa energi kuat berkaitan dengan keberanian, pergerakan cepat, ambisi, dan perubahan besar.
Meski setiap shio memiliki karakter berbeda, beberapa di antaranya dipercaya lebih selaras dengan energi tersebut sehingga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara finansial.
Peluang tersebut dapat muncul melalui berbagai jalan, seperti usaha, karier, investasi, maupun keputusan strategis yang dilakukan dengan perhitungan matang.
Berikut lima shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan kekayaan di tahun 2026 berdasarkan rangkuman dari kanal YouTube Koko Lie Tarot.
Perlu diketahui, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan hiburan. Kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, serta berbagai faktor nyata lainnya.
Shio Kuda dikenal sebagai simbol kebebasan, semangat tinggi, dan kemampuan bergerak cepat.
Pemilik shio ini biasanya memiliki karakter aktif, berani mengambil peluang, serta tidak mudah merasa puas dengan keadaan yang stagnan.
Kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk mencoba hal baru menjadi salah satu kekuatan utama Shio Kuda dalam mengejar kesuksesan.
Pada tahun 2026, energi Kuda Api dipercaya semakin memperkuat karakter alami mereka. Peluang finansial dapat terbuka melalui usaha mandiri, proyek baru, maupun pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!