Peluang Kekayaan Terbuka Lebar, Ini 5 Shio yang Diprediksi Bersinar di Tahun 2026

JawaPos.com – Kekayaan sering kali dianggap sebagai hasil dari keberuntungan semata. Namun, dalam berbagai tradisi termasuk astrologi Tionghoa, kelimpahan finansial juga dikaitkan dengan karakter seseorang, cara mengambil keputusan, serta kemampuan memanfaatkan momentum.

Tahun 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api yang dipercaya membawa energi kuat berkaitan dengan keberanian, pergerakan cepat, ambisi, dan perubahan besar.

Meski setiap shio memiliki karakter berbeda, beberapa di antaranya dipercaya lebih selaras dengan energi tersebut sehingga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara finansial.

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Peluang tersebut dapat muncul melalui berbagai jalan, seperti usaha, karier, investasi, maupun keputusan strategis yang dilakukan dengan perhitungan matang.

Berikut lima shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan kekayaan di tahun 2026 berdasarkan rangkuman dari kanal YouTube Koko Lie Tarot.

Perlu diketahui, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan hiburan. Kondisi finansial seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, keputusan, serta berbagai faktor nyata lainnya.

Shio Kuda Shio Kuda dikenal sebagai simbol kebebasan, semangat tinggi, dan kemampuan bergerak cepat.

Pemilik shio ini biasanya memiliki karakter aktif, berani mengambil peluang, serta tidak mudah merasa puas dengan keadaan yang stagnan.

Kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk mencoba hal baru menjadi salah satu kekuatan utama Shio Kuda dalam mengejar kesuksesan.