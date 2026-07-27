6 Shio Paling Beruntung, Finansial Diprediksi Melonjak Berkat Peluang Baru

Ilustrasi shio banjir uang berlimpah banyak harta dan uang. Freepik
JawaPos.com – Astrologi Tionghoa menyebutkan bahwa beberapa shio diperkirakan akan memasuki periode penuh keberuntungan, terutama dalam urusan rezeki dan keuangan. Momentum ini dipercaya membawa peluang baru yang dapat berdampak positif pada kondisi finansial mereka.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perubahan siklus energi diyakini dapat memengaruhi peruntungan setiap shio. Ketika memasuki fase yang menguntungkan, sejumlah shio disebut berpotensi memperoleh pemasukan tambahan, peluang bisnis, hingga kesempatan karier yang mampu meningkatkan taraf hidup.
Keberuntungan finansial tersebut tidak selalu datang melalui satu jalur. Bagi sebagian orang, rezeki bisa hadir dalam bentuk promosi jabatan, keuntungan usaha, proyek baru, maupun peluang lain yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Meski ramalan bukanlah kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berusaha, memanfaatkan peluang, dan mengambil keputusan terbaik demi meraih kesuksesan.
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Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang diprediksi akan memperoleh rezeki tak terduga dan berpeluang menikmati peningkatan finansial menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Kuda
Individu yang lahir pada tahun 1978 dengan elemen tanah, 1990 dengan elemen logam, 2002 dengan elemen air, dan 2014 dengan elemen kayu memiliki karakter yang penuh energi dan semangat pantang menyerah.
Kepribadian mereka yang dinamis membuat mereka mudah beradaptasi dengan berbagai situasi kerja yang menantang.
Sifat mandiri yang kuat menjadikan mereka tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas penting.
Keberanian yang mereka miliki memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengembangkan karir.
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