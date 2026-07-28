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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 28 Juli 2026 | 21.02 WIB

Berhasil Jadi Konglomerat! 8 Shio Selalu Menemukan Jalan untuk Menggapai Mimpinya, Berkat Keyakinan dan Kerja Keras

Ilustrasi Seseorang dengan Shio yang Bakal Jadi Konglomerat (freepik) - Image

Ilustrasi Seseorang dengan Shio yang Bakal Jadi Konglomerat (freepik)

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, banyak orang bermimpi meraih kesuksesan besar—dari kebebasan finansial hingga posisi sosial yang dihormati. 

Namun, tidak semua orang memiliki kombinasi karakter, nasib, dan kerja keras yang diperlukan untuk benar-benar mencapai mimpi tersebut. 

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki watak dan keberuntungannya masing-masing. 

Dilansir dari Youtube Naura Kom, terdapat delapan shio unggulan yang menurut kepercayaan astrologi Tiongkok selalu menemukan jalan untuk mencapai hidup yang mereka impikan. 

Mereka bukan hanya bermimpi, tetapi juga bertindak, terus melangkah maju, hingga akhirnya berhasil menjadi konglomerat—berkat keyakinan diri dan kerja keras yang konsisten.

Berikut adalah delapan shio tersebut dan alasan mengapa mereka seringkali berhasil mengubah mimpi menjadi kenyataan:

1. Shio Naga (龙 - Long)

Simbol Keagungan dan Kepemimpinan

Naga dikenal sebagai makhluk paling mulia dalam budaya Tiongkok.

Pemilik shio ini dikenal ambisius, percaya diri, dan penuh semangat. 

Editor: Hanny Suwindari
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