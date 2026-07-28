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Endah Primasari Utami
Selasa, 28 Juli 2026 | 20.51 WIB

Pilih Alat Tulis yang Anda Sukai dan Lihat Bagaimana Anda Menuliskan Kisah Hidup Anda Sendiri Menurut Psikologi

Alat tulis yang Anda sukai ungkap bagaimana Anda menuliskan kisah hidup Anda sendiri. Sumber: Instagram aromanna.life.


JawaPos.com - Semua orang tanpa sadar sedang menuliskan kisah hidupnya sendiri setiap hari, termasuk juga dengan Anda.

Lalu, bagaimana Anda menuliskan kisah hidup Anda?
 
Ketahui melalui gambar alat tulis berikut yang dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Selasa (28/7).
 
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A. Pena Ujung Halus

Anda memilih ketelitian dan kendali layaknya narator yang terkendali.

Anda menceritakan kisah pribadi dengan hati-hati, memilih persis apa yang Anda bagikan dengan detail dan kerangka yang tepat.

Ini adalah penyuntingan diri yang cerdas, namun menciptakan jarak.
 
Membuat Anda sering kali kehilangan jejak terkait apa yang sebenarnya terjadi.

Aroma clary sage akan mendukung penyampaian kebenaran dengan ketelitian daripada mengendalikannya.

B. Spidol Tebal

Anda memilih sesuatu yang tidak dapat diabaikan seperti narator yang berkomitmen pada kebenaran.

Jadi, jika Anda memutuskan sesuatu yang benar, Anda akan berkomitmen sepenuhnya tanpa penyesalan.

Keberanian seperti ini terkadang mengabaikan kompleksitas.

Maksudnya, keberanian yang sering kali digambarkan secara garis besar, tapi situasi sebenarnya memiliki lebih banyak nuansa.

Olibanum atau kemenyan Arab bagus untuk Anda dalam mendukung kedalaman di samping keberanian.

C. Pensil

Anda memilih opsi yang dapat dihapus seperti naskah sementara. Tapi, ini menyimpan banyak arti.

Anda bisa saja tidak sepenuhnya berkomitmen pada versi cerita yang sedang dijalani.

Jadi, Anda memilih menulis dengan pensil karena Anda ingin memiliki opsi merevisi.

Menjaga semuanya tetap dapat dihapus menghabiskan begitu banyak energi.
 
Membuat Anda tidak pernah sepenuhnya berkomitmen pada sesuatu yang menjadi permanen.

Namun, aroma jahe akan mendukung penulisan Anda dengan tinta.

D. Pena Tinta

Anda memilih alat tulis yang paling indah, tampak seperti naskah sang pendongeng.

Ini berarti Anda menganggap serius kisah Anda sendiri.

Anda percaya bahwa kisah itu layak mendapat perhatian sekaligus keahlian.

Fokus pada keindahan penceritaan terkadang menghabiskan banyak waktu hingga mengaburkan kehidupan Anda yang sebenarnya.

Gunakanlah aroma peppermint, karena akan mendukung peralihan Anda dari penceritaan yang indah kembali ke kehidupan yang sebenarnya.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
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