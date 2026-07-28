Kerap Menguap Saat Melihat Orang Lain Menguap? Psikologi Mengatakan Anda Menunjukkan 7 Sifat Unik Ini

seseorang yang menguap saat melihat orang lain menguap
JawaPos.com - Pernahkah Anda tanpa sadar menguap hanya karena melihat orang lain menguap, mendengar suara menguap, atau bahkan hanya membaca kata "menguap"?
Fenomena ini disebut contagious yawning atau menguap yang menular. Walau tampak sepele, kebiasaan ini ternyata menarik perhatian para psikolog dan ilmuwan karena bisa menjadi cerminan dari kepribadian dan struktur empati seseorang.
Menurut berbagai studi psikologi dan neurosains, tidak semua orang akan otomatis menguap saat melihat orang lain menguap.
Jika Anda salah satunya, artinya Anda mungkin memiliki sejumlah karakteristik psikologis yang unik.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 sifat yang sering kali dikaitkan dengan mereka yang mudah tertular menguap menurut psikologi:
1. Tingkat Empati yang Tinggi
Salah satu penjelasan paling kuat dalam psikologi tentang fenomena menguap yang menular adalah bahwa itu berakar dari empati.
Menguap karena melihat orang lain menguap menandakan kemampuan Anda untuk secara tidak sadar merasakan keadaan orang lain, bahkan ketika itu hanya berupa kelelahan atau kebosanan.
Penelitian dari University of Pisa dan University of Connecticut menunjukkan bahwa individu yang memiliki empati tinggi lebih rentan tertular menguap.
Ini berarti Anda mungkin sangat peka terhadap emosi dan kebutuhan orang di sekitar Anda.
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