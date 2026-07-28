Sukses yang Mujur! 7 Shio yang Diyakini Doanya Paling Kuat dan Mustajab Menembus Langit

Ilustrasi shio yang dipercaya memiliki kekuatan doa mustajab. (Freepik)
JawaPos.com - Setiap manusia lahir dengan bekal istimewa dari semesta. Ada yang kuat secara fisik, ada pula yang tajam secara batin.
Dalam pandangan ilmu shio, kekuatan sejati kerap tercermin dari karakter bawaan yang kukuh dan aura yang mampu memengaruhi sekitarnya.
Dari dua belas shio dalam astrologi Tiongkok, ada tujuh yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa.
Bukan karena sifat keras atau dominan, melainkan karena keteguhan hati, ketahanan menghadapi cobaan, serta kekuatan doa yang diyakini mampu menembus langit.
Dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh daftar weton yang dikenal paling kuat dan doanya mustajab.
1. Shio Naga
Sebagai simbol kekuasaan dan kebangkitan, Shio Naga memang tak pernah kehilangan wibawanya. Mereka dikenal memiliki mental baja dan semangat yang sulit ditaklukkan.
Di balik ketegasannya, ada doa yang bukan sekadar permohonan biasa, tapi pernyataan penuh keyakinan.
Ketika Naga berdoa, yang terpancar bukan hanya harapan, melainkan kobaran tekad yang membakar.
Tak heran, mereka kerap mampu bangkit dari keterpurukan dalam waktu singkat, seolah disulut oleh kekuatan tak terlihat yang lahir dari dalam diri mereka sendiri.
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