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Rabbany Wanadriani
Selasa, 28 Juli 2026 | 21.00 WIB

Hoki Finansial Datang Bertubi-tubi, Ini 4 Zodiak Paling Mujur di Agustus 2026

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan potensi yang berbeda, termasuk dalam urusan menarik keberuntungan finansial.

Memasuki Agustus 2026, sejumlah zodiak diperkirakan berada dalam fase yang menguntungkan. Perpaduan energi, keputusan, dan peluang yang datang diyakini membuka jalan bagi peningkatan kondisi keuangan mereka.

Berdasarkan ulasan dari Collective, berikut empat zodiak yang diprediksi memiliki prospek finansial paling cerah sepanjang Agustus 2026. Apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?

1. Scorpio

Scorpio diperkirakan akan menikmati perkembangan positif dalam sektor keuangan selama Agustus 2026. Peluang memperoleh penghasilan tambahan bisa datang melalui kenaikan jabatan, bonus, maupun hasil dari proyek yang telah lama dikerjakan.

Kemampuan membaca peluang juga sedang berada pada titik terbaik. Karena itu, tidak ada salahnya mulai berinvestasi pada pengembangan diri atau merintis usaha baru. Menjelang akhir bulan, peluang memperoleh keuntungan diperkirakan semakin besar.

2. Aquarius

Bagi Aquarius, Agustus 2026 menjadi periode yang memberikan angin segar bagi kondisi finansial. Ada kesempatan untuk mengurangi beban utang, meningkatkan pemasukan, atau menemukan sumber pendapatan baru yang lebih menjanjikan.

Selain itu, pemasukan tak terduga seperti bonus, hadiah, atau insentif juga berpotensi hadir. Ini menjadi waktu yang tepat untuk menyusun strategi keuangan jangka panjang dengan lebih optimistis.

3. Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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