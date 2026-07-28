Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.33 WIB

Tanggal Lahir yang Konon Selalu Menarik Perhatian dan Memikat Hati Orang Lain dengan Mudah, Apakah Anda Termasuk?

Ilustrasi, individu yang mudah menarik perhatian dan memikat hati orang lain. Magnific/ benzoix.

JawaPos.com - Pernahkah Anda berjumpa dengan seseorang yang selalu  menarik perhatian dan memikat hati orang lain dengan mudah, seolah mereka membawa cahaya ke ruangan kosong dan memancarkan aura yang menawan?

Atau jangan-jangan orang itu Anda sendiri?  Dilansir JawaPos.com dari timesofindia pada Selasa (28/7), ada beberapa tanggal lahir yang konon selalu menarik perhatian dan memikat hati orang lain dengan mudah.

Tanggal 1, 10, 19, 28

Mereka berada di bawah pengaruh Matahari dan memiliki energi raja semua planet.

Planet dan angka lahir mereka bersinergi dengan baik, membuat individu yang lahir di tanggal-tanggal ini lebih istimewa.

Mereka selalu menarik perhatian dan memikat hati orang lain dengan sangat mudah.

Angka-angka ini juga lambang dari kekuatan, kemandirian, dan kesuksesan sehingga mereka yang lahir di dalamnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan menginspirasi orang lain.

Mereka secara alami menjadi pusat perhatian.

Tanggal 2, 11, 20, 19

Mereka lahir di bawah pengaruh Bulan. Membuat mereka kreatif, emosional, dan juga intuitif.

Mereka membawa energi Ilahi yang membuat mereka unik dan berkepribadian ceria.

Mereka membawa cinta ke banyak orang dan menunjukkan emosi dengan kesucian serta pengabdian.

Tanggal 6, 15, 24


Mereka dikaitkan dengan Venus yang merupakan lambang dari keindahan, kemewahan, harmoni, dan keseimbangan.

Oleh sebab itu, individu - individu yang lahir di dalamnya memiliki kepribadian menarik dan aura positif dengan sendirinya.

Mereka tidak mencari perhatian orang lain, melainkan menarik perhatian dan memikat hati orang lain dengan sifat mereka yang penuh perhatian, kasih sayang, serta murah hati.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Dwi Geno Nofiansyah Gabung Kendal Tornado FC, Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Badai Pantura - Image
Sepak Bola Indonesia

Dwi Geno Nofiansyah Gabung Kendal Tornado FC, Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Badai Pantura

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15.36 WIB

Paris FC Resmi Rekrut Lassine Sinayoko dari Auxerre dengan Nilai Transfer Rp 163 Miliar, Dikontrak Tiga Tahun - Image
Sepak Bola

Paris FC Resmi Rekrut Lassine Sinayoko dari Auxerre dengan Nilai Transfer Rp 163 Miliar, Dikontrak Tiga Tahun

Rabu, 22 Juli 2026 | 18.55 WIB

Reky Rahayu Gabung PSIS Semarang, Laskar Mahesa Jenar Tambah Kiper Berpengalaman demi Misi Kembali ke Super League - Image
Sepak Bola Indonesia

Reky Rahayu Gabung PSIS Semarang, Laskar Mahesa Jenar Tambah Kiper Berpengalaman demi Misi Kembali ke Super League

Rabu, 22 Juli 2026 | 16.04 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

3

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

6

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

7

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

8

5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026

9

Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore