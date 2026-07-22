Paris FC Resmi Rekrut Lassine Sinayoko dari Auxerre dengan Nilai Transfer Rp 163 Miliar, Dikontrak Tiga Tahun

JawaPos.com - Paris FC resmi merekrut penyerang asal Mali Lassine Sinayoko yang diumumkan pada Selasa (21/7). Transfer itu membuat total pengeluaran klub yang mayoritas dimiliki keluarga Arnault itu melampaui EUR 65 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun. Langkah agresif itu menempatkan Paris FC sebagai klub dengan belanja terbesar di Ligue 1 musim panas ini.

Ambisi itu tak lepas dari target klub untuk tampil lebih kompetitif setelah finis di posisi ke-11 klasemen Ligue 1 pada musim 2025/2026. Sinayoko menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun. Meski nilai transfer resmi tidak diungkap, laporan ESPN menyebut Paris FC mengeluarkan sekitar EUR 8 juta (sekitar Rp 163 miliar) untuk memboyongnya dari Auxerre.

Transfer itu menyusul sejumlah perekrutan penting lainnya, termasuk gelandang muda Patrick Zabi dari Stade Reims, bek Italia Diego Coppola dari Brighton, serta pemain sayap Pablo Pagis dari Lorient. Saat ini, Paris FC berada di bawah arahan pelatih anyar Liam Rosenior yang sebelumnya sempat menangani Chelsea secara singkat setelah memulai kariernya di klub afiliasi Prancis, Strasbourg.

Sinayoko datang dengan catatan impresif setelah mencetak 12 gol di liga musim lalu dan menjadi sosok kunci dalam memastikan timnya bertahan di Ligue 1. Secara keseluruhan, pemain berusia 26 tahun itu telah tampil dalam 175 pertandingan untuk Auxerre.

Lahir di Bamako, Mali, Sinayoko tumbuh besar di kawasan Paris dan mengawali karier sepak bolanya di sejumlah klub amatir sebelum bergabung dengan akademi Auxerre pada 2017. Sinayoko kemudian menandatangani kontrak profesional dua tahun berselang dan melakukan debut tim utama pada 2021.

Sinayoko juga menjadi pilar penting tim nasional Mali sejak 2021. Sinayoko telah mencatatkan 30 penampilan dan mencetak 10 gol, termasuk tiga gol dalam masing-masing dua edisi terakhir Piala Afrika yang membantu Mali selalu mencapai babak perempat final.

Direktur Olahraga Paris FC Marco Neppe menyambut baik kedatangan Sinayoko dan menilai sang pemain memiliki kualitas lengkap sebagai penyerang. “Kami sangat senang mengumumkan kedatangan Lassine Sinayoko. Ia merupakan penyerang dengan banyak kualitas dan berada di puncak performanya. Ia akan membuat tim kami lebih baik, baik di dalam maupun di luar lapangan,” ujar Neppe dikutip dari situs resmi klub.