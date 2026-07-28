8 Weton Terpilih ‘Tibo Duit’: Diprediksi Kekayaannya Mencapai Tingkat Tak Masuk Akal!

Ilustrasi weton kekayaan. (Magnific)





JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton—yakni gabungan hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa—sering kali diyakini memiliki pengaruh besar terhadap rezeki, jodoh, watak, dan nasib seseorang.

Di antara sekian banyak weton, ada delapan yang dianggap sangat istimewa karena diyakini sebagai weton "tibo duit", artinya memiliki garis kehidupan yang selalu dihampiri rezeki secara luar biasa.

Kekayaan bagi mereka seakan bukan hasil dari kejar-kejaran, melainkan datang sendiri seperti air bah yang tak terbendung, mengalir deras hingga meluap-luap ke segala arah.



DIlansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat delapan weton terpilih yang diprediksi mengalami kekayaan luar biasa menurut primbon Jawa:



1. Sabtu Wage (Neptu 13) – Karisma Uang yang Tak Bisa Ditolak



Orang yang lahir pada Sabtu Wage dikenal memiliki daya magnet rezeki yang kuat.

Mereka cenderung memiliki karisma dan pembawaan yang membuat orang lain percaya dan ingin membantu.

Dalam dunia bisnis, Sabtu Wage sering disebut sebagai “raja transaksi” karena hampir semua hal yang disentuhnya menjadi peluang.

Kekayaannya bisa datang dari berbagai sumber sekaligus, bahkan dari hal yang tak pernah disangka.



Rezeki tak terbendungnya: sering mendapat limpahan proyek atau peluang usaha dari relasi yang bahkan tidak mereka kejar.



2. Rabu Legi (Neptu 12) – Kecerdikan yang Membuka Pintu Emas



Weton ini dianugerahi kecerdikan luar biasa dalam hal mengelola keuangan dan melihat celah keuntungan.

Orang Rabu Legi seringkali bisa mengubah hal kecil menjadi besar, remeh menjadi mahal, dan sederhana menjadi berharga.

Mereka pintar membaca tren dan cepat mengambil tindakan, sehingga kekayaannya bisa melesat tinggi di usia relatif muda.



Rezeki meluap-luapnya: datang dari keputusan-keputusan kecil yang ternyata membawa hasil besar secara akumulatif.



3. Senin Kliwon (Neptu 12) – Berkah Rezeki dari Leluhur



Orang Senin Kliwon diyakini memiliki garis leluhur yang kuat, sehingga membawa berkah yang tak terlihat.

Mereka seolah selalu berada di jalan yang tepat dan sering mendapat pertolongan tak terduga.

Banyak dari mereka yang mendapat warisan usaha keluarga atau mendapatkan partner yang secara mengejutkan membuka pintu kekayaan.



Rezeki yang tak masuk akalnya: seperti tertarik sendiri, bisa dari hibah, investasi yang mendadak meledak, atau usaha warisan yang tiba-tiba melejit.



4. Jumat Pon (Neptu 13) – Jalur Rezeki Langit Terbuka Lebar



Weton ini dikenal membawa keberuntungan tinggi dalam hal rezeki.

Jumat Pon adalah pribadi pekerja keras, tetapi hasil yang mereka dapatkan seringkali melampaui usaha yang dikeluarkan.

Mereka seperti memiliki “pintu langit” yang terbuka, di mana keberuntungan seolah tak habis-habis meski sudah mencapai puncak.



Sumber kekayaannya: bisa berasal dari jabatan, relasi elite, atau proyek besar yang datang bertubi-tubi.



5. Selasa Pahing (Neptu 16) – Energi Uang dari Jiwa Mandiri



Selasa Pahing adalah weton yang memiliki energi keberuntungan sangat besar, terutama bagi mereka yang berani mengambil risiko.

Orang weton ini sangat cocok menjadi pemimpin, pengusaha, atau pelopor ide-ide besar.

Sekali mereka menemukan jalur yang sesuai, kekayaan yang datang bisa membanjiri hidup mereka dalam jumlah yang membuat orang lain melongo.



Rezeki melimpahnya: datang dari usaha besar seperti bisnis properti, ekspor-impor, atau teknologi.



6. Minggu Pon (Neptu 12) – Daya Tarik Kekayaan karena Watak Tulus



Meski tidak terlalu ambisius, orang Minggu Pon justru sering dipertemukan dengan orang-orang kaya, proyek menguntungkan, dan kesempatan luar biasa.

Kesungguhan dan ketulusan mereka dalam bekerja membuat orang mudah percaya dan mempercayakan tanggung jawab besar kepada mereka.

Kepercayaan ini membuka pintu uang yang deras.



Arah kekayaannya: lewat relasi, amanah proyek, atau menjadi perantara bisnis besar.



7. Kamis Wage (Neptu 13) – Rezeki dari Ilmu dan Kebaikan



Weton ini dikenal cerdas, tenang, dan spiritual.

Mereka sering mendapat kekayaan dari jalan yang tak disangka, seperti dari profesi guru, konsultan, penulis, atau pembicara.

Ilmu dan kata-kata mereka seolah bisa menjadi tambang emas.

Semakin mereka menebar manfaat, semakin deras rezeki yang datang.



Aliran rezekinya: dari nama baik, reputasi, dan panggilan profesional yang bayaran jasanya sangat tinggi.



8. Rabu Pon (Neptu 14) – Pemimpin Alam Rezeki



Orang yang lahir pada Rabu Pon umumnya memiliki aura pemimpin sejati.

Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai puncak dan tidak segan bekerja keras.

Weton ini juga dikenal memiliki insting bisnis yang tajam.

Kombinasi antara kepemimpinan, keberanian, dan intuisi menjadikan mereka sangat cepat kaya dan bahkan mampu membangun kerajaan bisnis.



Letupan rezekinya: datang melalui ekspansi besar, akuisisi bisnis, atau ide brilian yang dikapitalisasi secara masif.



Penutup: Keberuntungan, Namun Tetap Harus Dibarengi Niat dan Usaha



Meskipun primbon Jawa memberikan panduan bahwa weton-weton di atas memiliki energi rezeki yang sangat kuat, penting untuk diingat bahwa keberuntungan tanpa usaha dan niat baik tidak akan menghasilkan apa-apa.

Kekuatan weton bisa menjadi pendorong, tetapi tindakan manusialah yang akan menentukan apakah rezeki yang meluap-luap itu benar-benar akan mengalir masuk atau justru terhambat karena sifat dan keputusan yang salah.



Bagi Anda yang memiliki salah satu dari delapan weton ini, bersyukurlah dan manfaatkan anugerah ini dengan bijak.

Jangan lupa untuk berbagi dan mengelola kekayaan dengan hati yang lapang, agar berkah rezeki tetap terjaga, tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar.