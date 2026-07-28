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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.45 WIB

Siap-Siap Jadi Konglomerat! 6 Shio Pilihan Hidupnya Segera Diangkat dari Nasib yang Melarat

Ilustrasi Menjadi magnet Kekayaan (Freepik)

JawaPos.com - Dalam ajaran astrologi Tiongkok, perjalanan hidup seseorang sering kali dikaitkan dengan pengaruh energi langit, bumi, dan kepribadian dasar berdasarkan tahun kelahirannya yang tercermin dalam sistem shio. 

 
Setiap shio dipercaya memiliki potensi nasib berbeda-beda, yang bisa berubah drastis seiring dengan pergantian tahun, perpindahan elemen, dan siklus energi.

Menjelang pertengahan tahun ini dan memasuki babak baru dalam siklus energi shio, beberapa zodiak Tiongkok diramalkan akan mengalami lompatan tak terduga dalam hidupnya. 
 
Mereka yang sebelumnya berkutat dalam kesulitan keuangan, hidup pas-pasan, bahkan terlilit utang, akan mulai merasakan angin perubahan. 
 
 
Bahkan, sebagian besar dari mereka disebut-sebut akan masuk ke dalam kelompok konglomerat, yakni mereka yang memiliki kekayaan besar dan pengaruh luas.

Dilansir dari Youtube Naura Kom, terdapat 6 shio pilihan yang menurut astrologi Tiongkok akan diangkat dari nasib yang melarat dan dimasukkan ke dalam barisan para konglomerat dalam waktu dekat:

1. Shio Kelinci (兔 - Tu)

Tahun kelahiran: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Shio Kelinci dikenal memiliki naluri bisnis yang tajam meski terkadang kurang percaya diri. 
 
Selama beberapa tahun terakhir, mereka mungkin hidup dalam bayang-bayang kegagalan atau kelelahan akibat kerja keras yang tak kunjung membuahkan hasil. 
 
Namun, menurut ramalan energi tahun ini, nasib Shio Kelinci akan mulai berubah.

Mereka akan mendapatkan peluang emas yang datang dari koneksi tak terduga—entah melalui relasi bisnis, pertemanan, atau bahkan peluang yang mereka ciptakan sendiri melalui kreativitas dan inovasi. 
 
Banyak Kelinci akan melihat hasil usahanya melesat cepat dan mendapat suntikan modal dari orang-orang berpengaruh. 
 
Tak heran jika dalam waktu singkat, mereka yang dulunya hidup sederhana akan masuk ke jajaran elite pemilik aset besar.

2. Shio Ular (蛇 - She)

Tahun kelahiran: 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Orang-orang bershio Ular sering kali dikenal sebagai pemikir strategis dan cerdas dalam mengambil keputusan. 
 
Meski selama ini mereka tampak melarat atau terseok-seok secara ekonomi, astrologi Tiongkok meramalkan bahwa bintang kemakmuran akan segera menaungi mereka.

Dalam beberapa bulan ke depan, Shio Ular akan menerima kabar baik terkait warisan, investasi jangka panjang yang akhirnya membuahkan hasil, atau proyek kerja sama besar yang mendadak viral. 
 
Transformasi finansial ini akan membawa mereka ke kehidupan yang serba berkelas, menjadikan mereka magnet bisnis dan konglomerat baru di kalangan pengusaha muda dan profesional.

3. Shio Anjing (狗 - Gou)

Tahun kelahiran: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang setia, tekun, dan tahan banting. 
 
Mereka rela bekerja keras meski hasilnya sering kali tak sesuai dengan jerih payahnya. 
 
Namun, keberuntungan sedang menuju arah yang sangat berbeda. 
 
Peruntungan besar dalam bidang properti, perdagangan, atau bahkan dunia digital akan menghampiri mereka.

Kejujuran dan ketulusan mereka selama ini akan menarik keberuntungan yang bersifat “balasan semesta”. 
 
Banyak dari mereka yang akan diangkat dari kesulitan ekonomi dan diberi jalan menjadi pemilik usaha besar, komisaris perusahaan, atau mitra dalam konsorsium penting. 
 
Ketekunan mereka akan membuahkan kejayaan luar biasa.

4. Shio Tikus (鼠 - Shu)

Tahun kelahiran: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Shio Tikus identik dengan kecerdikan, kerja keras, dan insting bertahan hidup yang luar biasa. 
 
Dalam dunia usaha, mereka sering memulai dari bawah dan harus menghadapi banyak kegagalan. 
 
Tapi menurut prediksi astrologi Tiongkok, energi finansial dan keberuntungan akan berfokus pada Shio Tikus dalam waktu dekat.

Mereka akan menemukan momentum sempurna untuk menjual ide, memulai startup, atau menerima pendanaan besar. 
 
Beberapa bahkan diprediksi akan menarik perhatian investor asing atau perusahaan besar. 
 
Perubahan hidup dari serba kekurangan ke dalam kelompok konglomerat akan terjadi seolah dalam sekejap mata—hasil dari konsistensi mereka yang selama ini tak pernah menyerah.

5. Shio Kuda (马 - Ma)

Tahun kelahiran: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Shio Kuda adalah jiwa petualang, berani mencoba hal baru, dan tak takut bangkit dari kegagalan. 
 
Meski sebelumnya banyak yang sempat jatuh miskin atau bahkan dicap gagal dalam karier, tahun ini adalah waktu kebangkitan mereka.

Dengan energi keberuntungan dari unsur Api dan Bumi yang kuat, Shio Kuda akan menemukan jalannya menuju kekayaan melalui kerja sama bisnis lintas negara, proyek kreatif, atau investasi pada bidang gaya hidup dan teknologi. 
 
Keberanian mereka akan mengantarkan mereka ke dalam lingkungan elite pengusaha, membuat mereka diperhitungkan sebagai konglomerat baru yang tangguh dan progresif.

6. Shio Ayam (鸡 - Ji)

Tahun kelahiran: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Shio Ayam terkenal perfeksionis dan penuh semangat. 
 
Namun selama ini, banyak dari mereka justru kesulitan menstabilkan finansial karena terlalu fokus pada detail atau karena sering dimanfaatkan orang lain.
 
Tapi jangan salah—masa keemasan mereka sudah sangat dekat.

Menurut bintang kekayaan yang menaungi Shio Ayam, mereka akan menerima kesempatan besar yang datang dari proyek tak terduga atau perubahan drastis dalam hidupnya. 
 
Banyak yang akan terjun ke dunia perdagangan global, hiburan, hingga sektor keuangan dan berhasil mengubah nasib hanya dalam hitungan bulan. 
 
Dari titik terendah, mereka akan naik ke puncak tertinggi dalam hal kekayaan dan reputasi.

Penutup: Jalan Menuju Kekayaan Bukan Kebetulan

Meskipun astrologi Tiongkok menawarkan ramalan dan harapan, keberhasilan tetap bergantung pada tindakan nyata.
 
Keenam shio ini mendapat sorotan karena secara energi kosmis mereka sedang diberi peluang untuk naik kelas. 
 
Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan bijak, keberuntungan pun bisa berlalu begitu saja.

Bagi Anda yang termasuk dalam salah satu dari enam shio tersebut, inilah waktu untuk bangkit. 
 
Jangan ragu memperluas jaringan, mencoba hal baru, dan berani mengambil risiko yang terukur. 
 
Siapa tahu, nasib Anda yang melarat hari ini adalah awal dari kisah sukses menuju dunia konglomerat di masa depan.

Editor: Hanny Suwindari
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