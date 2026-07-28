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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 Juli 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Zodiak Libra 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang menjanjikan bagi Libra untuk melangkah lebih percaya diri dalam mengejar berbagai target. 

Meski sejumlah tantangan masih muncul, sikap teguh dan konsisten akan menjadi kunci untuk meraih hasil yang diinginkan.

Energi positif yang mengiringi aktivitas Libra juga membuka peluang meraih pencapaian baru.

Dengan tetap fokus dan tidak mudah goyah menghadapi perubahan, kesuksesan perlahan akan datang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (28/7), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini dipenuhi peluang yang dapat membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Segala sesuatu cenderung berjalan dengan lancar selama Anda mampu mempertahankan tekad dan tidak mudah menyerah.

Cinta Libra

Hubungan asmara berjalan dalam suasana yang hangat dan penuh pengertian. Anda mampu membangun komunikasi yang bersahabat dengan pasangan sehingga berbagai perbedaan dapat diselesaikan dengan baik.

Bagi Libra yang masih sendiri, sikap ramah dan terbuka membuat Anda lebih mudah menjalin kedekatan dengan orang baru. Kesempatan membangun hubungan yang lebih serius pun mulai terbuka.

Karir Libra

Performa kerja Anda mendapat perhatian positif dari atasan maupun rekan kerja. Dedikasi dan kemampuan yang Anda tunjukkan berpotensi mendatangkan apresiasi atas hasil kerja yang telah dicapai.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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