Harta Mulai Menumpuk! 5 Weton ‘Balungan Sugih’ Terima Rezeki Nonstop Tak Pernah Terlewat

Weton yang diramalkan akan punya rezeki emas. (dok: magnific)





JawaPos.com - Dalam khazanah Primbon Jawa, konsep weton memiliki makna mendalam yang berkaitan dengan karakter, jalan hidup, serta potensi rezeki seseorang.

Salah satu istilah penting dalam primbon adalah “balungan sugih”, yang secara harfiah berarti tulang berbalut kekayaan.

Istilah ini mengacu pada orang yang sejatinya memang ditakdirkan menjadi kaya, bukan karena nasib instan atau warisan semata, melainkan karena sudah membawa aura rezeki sejak lahir.



Mereka yang termasuk dalam kategori weton balungan sugih biasanya menunjukkan ciri-ciri pekerja keras, rendah hati, gemar menabung, dan tidak segan berbagi lewat sedekah.

Menurut primbon, semakin seseorang melatih sikap positif seperti disiplin finansial dan kemurahan hati, maka jalur kekayaannya akan terbuka semakin lebar.



Dilansir dari Youtube Mbah Pitung Dino, terdapat 5 weton yang disebut-sebut sebagai balungan sugih, yang rezekinya seolah tidak pernah putus, dan harta mereka mulai menumpuk sejak membiasakan diri menabung serta bersedekah secara ikhlas.



1. Weton Rabu Pahing



Weton Rabu Pahing termasuk salah satu yang paling kuat auranya dalam menarik rezeki.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Rabu Pahing memiliki nilai 14 (Rabu = 7, Pahing = 7), yang mencerminkan keseimbangan antara spiritualitas dan logika.



Orang yang lahir pada weton ini cenderung bijaksana dalam mengatur uang.

Mereka tidak mudah tergoda oleh gaya hidup konsumtif.

Ketika sudah mulai rajin menabung dan menyisihkan sebagian penghasilan untuk sedekah, rezeki mereka akan berlipat ganda dari arah yang tak disangka.



Tak sedikit orang Rabu Pahing yang akhirnya membangun usaha sendiri dan sukses besar di usia matang.

Mereka dikenal punya keberuntungan panjang dan hampir tak pernah kehabisan uang di saat genting.



2. Weton Jumat Legi



Dengan neptu 11 (Jumat = 6, Legi = 5), weton ini masuk dalam kategori balungan sugih yang unik.

Orang yang lahir pada Jumat Legi sering kali tampak sederhana, tetapi kehidupan mereka dipenuhi keberuntungan dan rezeki yang mengalir stabil.



Ciri khas mereka adalah punya hati yang lapang.

Mereka senang membantu orang lain tanpa pamrih, dan inilah yang justru menjadi sumber utama kelancaran rezekinya.

Dalam primbon, disebutkan bahwa semakin sering Jumat Legi bersedekah, maka rezekinya akan datang seperti air yang mengalir deras dan tak pernah kering.



Mereka juga telaten dalam menabung. Bahkan sejak masih muda, sudah memiliki tabungan yang cukup besar.

Inilah yang membuat mereka terlihat tenang secara finansial dan perlahan hartanya menumpuk.



3. Weton Selasa Pon



Weton Selasa Pon memiliki nilai neptu 10 (Selasa = 3, Pon = 7).

Meskipun terlihat biasa-biasa saja di masa kecil, orang dengan weton ini biasanya memiliki peruntungan luar biasa di usia 30 tahun ke atas.



Selasa Pon dikenal sebagai pribadi yang penuh strategi dan tahu bagaimana memutar uang.

Mereka tidak hanya mengandalkan gaji, tetapi pintar mencari celah usaha atau investasi jangka panjang.



Menurut primbon, ketika Selasa Pon mulai menerapkan kebiasaan menabung dengan konsisten serta menyisihkan sebagian untuk amal atau membantu keluarga yang membutuhkan, maka rezekinya akan datang beruntun.

Banyak yang akhirnya mencapai kebebasan finansial meski tidak berasal dari keluarga kaya.



4. Weton Minggu Wage



Dengan neptu 9 (Minggu = 5, Wage = 4), weton ini membawa energi spiritual yang kuat.

Orang yang lahir di Minggu Wage cenderung memiliki insting tajam dalam meraih rezeki dan sangat percaya pada kekuatan sedekah.



Mereka bukan tipe yang cepat puas, tetapi juga tidak serakah.

Justru karena sikap bersyukur dan sabar inilah yang membuat jalan rezekinya selalu terbuka.

Jika sejak muda sudah diajarkan menabung dan bersedekah secara rutin, maka rezeki mereka akan menjadi seperti mata air: terus keluar walau diambil berulang kali.



Minggu Wage juga sering mendapat bantuan tak terduga, baik dari kerabat, mitra bisnis, atau orang-orang asing yang tiba-tiba menawarkan peluang.

Inilah bukti dari balungan sugih mereka.



5. Weton Kamis Kliwon



Neptunya 15 (Kamis = 8, Kliwon = 7) menjadikan Kamis Kliwon sebagai weton dengan kekuatan spiritual dan materi yang seimbang.

Orang dengan weton ini dipercaya memiliki “pagar gaib” yang melindungi mereka dari kebangkrutan dan kesulitan finansial.



Mereka sangat cermat dalam urusan keuangan dan tidak mudah tergoda gaya hidup mewah.

Ketika sudah memegang prinsip hidup hemat, menabung, dan rajin sedekah—terutama di hari-hari baik menurut kalender Jawa—kehidupan mereka akan berubah drastis menjadi lebih makmur.



Kamis Kliwon juga disebut sebagai pembawa aura berkah bagi keluarganya.

Jika seorang ayah atau ibu memiliki weton ini, maka seisi rumah akan ikut mendapatkan limpahan rezeki.



Penutup: Rezeki Bukan Sekadar Nasib, Tapi Hasil Usaha dan Ketulusan Hati



Primbon Jawa memang mengenal takdir rezeki lewat weton dan neptu, tetapi tetap mengajarkan bahwa keberkahan hidup sejati datang dari usaha nyata dan ketulusan dalam berbagi.

Weton balungan sugih bisa menjadi fondasi, tetapi jika tidak diiringi dengan kebiasaan baik seperti menabung dan bersedekah, maka rezeki bisa menjadi tumpul.



Kelima weton di atas adalah contoh nyata bahwa mereka yang rajin menata keuangan dan senang berbagi justru menjadi magnet rezeki.