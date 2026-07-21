Takdir Bangsawan! 7 Weton Spesial Terlahir dengan Aura Pemikat Rezeki Tiada Lawan, Uang dan Harta Berkilau Mengelilingi

Ilustrasi Mendapat Rezeki Nomplok (Freepik)





JawaPos.com - Dalam ilmu primbon Jawa, setiap manusia membawa garis nasibnya sendiri.

Ada yang lahir dengan aura pekerja keras, ada pula yang membawa tuah rezeki dari langit.

Namun, di antara sekian banyak weton, ada tujuh yang disebut-sebut memiliki “garisan bangsawan” — sebuah istilah kuno yang berarti takdir kelahiran yang membawa martabat, kekayaan, dan kemuliaan hidup.



Weton-weton ini dipercaya mempunyai aura pemikat rezeki yang begitu kuat hingga uang, harta, dan keberuntungan seolah selalu datang menghampiri, bahkan tanpa harus dikejar.



Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton spesial yang disebut dalam primbon sebagai pemilik takdir bangsawan, dengan kekayaan yang makin bersinar seiring usia.



1. Jumat Kliwon — Si Magnet Rezeki dan Kharisma Tak Tertandingi



Lahir pada Jumat Kliwon dianggap sebagai anugerah besar.

Dalam primbon Jawa, weton ini memiliki daya gaib penarik rezeki yang luar biasa.

Mereka kerap mendapat jalan mudah dalam urusan pekerjaan, bisnis, maupun investasi.



Orang berweton ini biasanya tak perlu banyak bicara untuk membuat orang percaya dan menaruh simpati.

Aura tenangnya memancarkan wibawa yang membuat peluang datang tanpa disangka.

Banyak yang menganggap kelahiran Jumat Kliwon sebagai “tanda keturunan bangsawan spiritual” — mereka tidak hanya kaya harta, tapi juga disegani secara batin.



2. Rabu Wage — Si Cerdas Finansial yang Dikelilingi Keberuntungan



Rabu Wage dikenal sebagai weton yang membawa otak tajam dan tangan emas.

Apapun yang disentuhnya, sering berubah menjadi sumber penghasilan.

Orang-orang dengan weton ini biasanya cerdik membaca peluang, dan ketika sudah menapaki dunia bisnis, mereka cepat mencapai puncak.



Primbon menyebutkan bahwa Rabu Wage memiliki lintasan rezeki panjang — bahkan di usia tua, keberuntungan mereka masih mengalir deras.

Tak heran banyak pengusaha sukses yang ternyata lahir pada hari ini.



3. Minggu Pon — Si Pemilik Cahaya Kemakmuran Sejati



Minggu Pon disebut sebagai weton pelindung harta dan kehormatan.

Orang yang lahir pada kombinasi ini dipercaya selalu dinaungi “cahaya kemakmuran”, yang membuat hidup mereka jarang benar-benar jatuh.



Ketika mereka berjuang, rezeki justru datang dari arah yang tak terduga.

Energi positif yang mereka pancarkan mampu menarik peluang, mitra baik, bahkan penyokong finansial tanpa disengaja.

Dalam kehidupan sosial, Minggu Pon juga sering menjadi figur yang dermawan, tanda bahwa mereka memang ditakdirkan hidup berkelimpahan.



4. Kamis Legi — Si Penjaga Harta dengan Tuah Bangsawan



Dalam primbon, Kamis Legi disebut sebagai weton pelindung kekayaan.

Orang dengan weton ini kerap memiliki insting kuat dalam mengelola uang — jarang rugi, apalagi bangkrut.

Mereka tahu kapan harus melangkah, kapan menahan diri, dan bagaimana menjaga rezeki agar tetap tumbuh.



Kelebihan lain dari Kamis Legi adalah keberuntungan dalam hubungan sosial.

Mereka mudah mendapat kepercayaan orang besar, dan sering mendapat “dukungan dari langit” saat menghadapi kesulitan.

Inilah weton yang disebut berjiwa bangsawan sejati: makmur tapi tetap rendah hati.



5. Selasa Pahing — Si Raja Usaha dan Keberanian Finansial



Selasa Pahing melambangkan semangat raja dan energi penguasa.

Orang dengan weton ini biasanya punya naluri memimpin dan berani mengambil risiko besar dalam hidup.

Mereka tidak takut gagal, karena secara spiritual dilindungi oleh bintang rezeki berapi — simbol keberanian yang membuahkan kekayaan.



Ketika mereka membuka usaha, keberhasilan sering datang cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun langkahnya.

Tak heran jika banyak tokoh besar, pemimpin perusahaan, atau orang kaya yang memiliki weton ini.



6. Sabtu Pon — Si Pewaris Keberlimpahan Tanpa Batas



Sabtu Pon adalah weton yang terkenal dengan energi stabil dan rezeki tak pernah surut.

Menurut primbon, mereka terlahir dengan keberuntungan “tanah emas” — artinya apa pun yang dikerjakan akan memberi hasil besar asalkan dilakukan dengan kesungguhan hati.



Mereka juga dikenal hemat, teliti, dan mampu mengumpulkan harta sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi gunung kekayaan.

Di usia tua, kehidupan Sabtu Pon biasanya penuh kemapanan, dihormati keluarga, dan dikelilingi kemewahan yang didapat dari hasil kerja bersih.



7. Senin Legi — Si Pembuka Jalan Rezeki Tak Terduga



Senin Legi adalah weton dengan getaran spiritual pembuka jalan.

Orang dengan weton ini sering “selamat dari krisis” dan justru mendapat peluang baru dari peristiwa sulit.



Primbon Jawa menyebut mereka “berkat langit ketujuh” — setiap kali hampir terjatuh, ada tangan halus yang menolong.

Rezekinya tidak selalu berupa uang, tapi juga pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan emas, dan keberuntungan yang datang tiba-tiba.

Pada akhirnya, mereka sering menutup usia dalam keadaan makmur, bahagia, dan terhormat.



Kesimpulan: Takdir Bangsawan Bukan Sekadar Harta, Tapi Pancaran Diri



Tujuh weton di atas disebut dalam primbon sebagai garisan bangsawan karena memiliki pancaran rezeki yang tiada tanding.

Namun, makna sejatinya bukan semata tentang tumpukan harta, melainkan tentang keseimbangan antara keberuntungan dan kebijaksanaan.



Rezeki besar akan menjadi berkah sejati bila diiringi dengan hati yang dermawan dan pikiran yang bersih.