3 Weton yang Keberuntungannya di Tahun 2026 Membuka Banyak Jalan Rezeki, Duit Datang dari Banyak Tempat

JawaPos.com - Menut perhitungan primbon, di tahun 2026 dikatakan akan ada segelintir orang yang hidupnya di kelilingi hal baik.

Keberuntungan dan rezeki dimungkinkan jadi salah satu keberkahan yang hadir hingga membuat hidup seseorang kian beranjak.

Meski begitu, tidak semua yang dianggap beruntung bisa memanfaatkan kesempatan ini sebab hanya orang-orang yang peka sajalah yang dapat menuai kebaikan dari momentum yang datang.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan membuka banyak jalan rezeki saat duit datang dari banyak tempat.

1. Weton Selasa Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pon dikatakan punya hati yang penuh kasih.

Mereka sering kali tidak keberatan bila harus melindungi semua orang yang ada di dekatnya meski harus banyak berkorban.