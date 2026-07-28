3 Weton yang Keberuntungannya di Tahun 2026 Membuka Banyak Jalan Rezeki, Duit Datang dari Banyak Tempat

Weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan membuka banyak jalan rezeki saat duit datang dari banyak tempat. (dok: pexels)
JawaPos.com - Menut perhitungan primbon, di tahun 2026 dikatakan akan ada segelintir orang yang hidupnya di kelilingi hal baik.
Keberuntungan dan rezeki dimungkinkan jadi salah satu keberkahan yang hadir hingga membuat hidup seseorang kian beranjak.
Meski begitu, tidak semua yang dianggap beruntung bisa memanfaatkan kesempatan ini sebab hanya orang-orang yang peka sajalah yang dapat menuai kebaikan dari momentum yang datang.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan keberuntungannya di tahun 2026 akan membuka banyak jalan rezeki saat duit datang dari banyak tempat.
1. Weton Selasa Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pon dikatakan punya hati yang penuh kasih.
Mereka sering kali tidak keberatan bila harus melindungi semua orang yang ada di dekatnya meski harus banyak berkorban.
Di tahun 2026, mereka diramalkan akan menuai banyak ganjaran dari sikapnya ini dengan hadirnya banyak rezeki.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi