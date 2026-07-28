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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 00.17 WIB

3 Shio yang Diprediksi Paling Mudah Menarik Rezeki pada 27 Juli–2 Agustus 2026, Peluang Terus Datang

Ilustrasi Mudah Menarik Rezeki (drobotdean/magnific) - Image

Ilustrasi Mudah Menarik Rezeki (drobotdean/magnific)


JawaPos.com - Memasuki pekan 27 Juli hingga 2 Agustus 2026, sejumlah shio diperkirakan berada dalam fase yang lebih menguntungkan dibandingkan biasanya.

Dalam astrologi Tiongkok, pergerakan energi harian dipercaya dapat memengaruhi datangnya peluang, baik dalam karier, keuangan, maupun hubungan profesional.

Pada pekan ini, pertengahan minggu disebut menjadi momen paling potensial.

Beberapa hari dipercaya menghadirkan energi yang mendukung penyelesaian masalah, membuka pintu kerja sama baru, hingga memperbesar kesempatan memperoleh keuntungan finansial dari hasil kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya.

Berikut 3 shio yang diprediksi paling mudah menarik rezeki dan kesuksesan sepanjang pekan dilansir dari Yourtango.com.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci diperkirakan memasuki pekan yang penuh optimisme.

Energi yang hadir sejak awal minggu mendorong Anda untuk mengakhiri berbagai hambatan yang selama ini memperlambat langkah menuju tujuan.

Keputusan yang diambil pada periode ini berpotensi menjadi titik awal perubahan positif dalam kehidupan.

Fokus utama Shio Kelinci tidak hanya berkaitan dengan pencapaian pribadi, tetapi juga hubungan yang memberikan rasa aman dan dukungan jangka panjang.

Kolaborasi dengan orang yang memiliki visi serupa dipercaya mampu mempercepat tercapainya target, baik dalam urusan pekerjaan maupun kondisi finansial.

Pertengahan minggu menjadi waktu yang baik untuk memulai proyek bersama atau menyusun rencana keuangan yang lebih matang.

Pengelolaan pengeluaran secara kolektif dapat membuka ruang bagi investasi atau pengembangan aset yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan pada masa mendatang.

2. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio yang paling mudah menarik kesuksesan sepanjang pekan ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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