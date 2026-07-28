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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 28 Juli 2026 | 15.54 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 28 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (freepik)

JawaPos.com – Ada banyak kesenangan yang bisa dinikmati hari ini, zodiak taurus. Namun, uang tidak selalu diperlukan untuk mewujudkannya dan bukanlah cara yang tepat untuk mengukur keberhasilan. 

Pertimbangkan pengorbanan yang taurus lakukan setiap kali berusaha mendapatkan lebih banyak uang. Ada suasana dinamis hari ini, yang mengajak taurus untuk memperluas wawasan guna mempertimbangkan cara lain untuk bersenang-senang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Selasa, 28 Juli 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus memerhatikan kondisi hubungan saat ini, karena romantisme mungkin sedang memudar. Terkait karir, lakukan upaya konsisten terhadap tujuan pekerjaan yang memungkinkan untuk mencapai target.

Sementara itu, nikmati periode kebahagiaan ini karena segala sesuatunya akan berjalan lancar hari ini. Terkait keuangan, kemungkinan besar taurus akan melihat perkembangan dari penjualan properti.

Cinta Taurus 

Hari ini, perhatikan baik-baik kondisi sebenarnya hubungan saat ini. Romantisme mungkin sedang memudar. Perhatikan tanda-tanda bahwa pasangan tidak sepenuhnya bahagia dan sedang mengalihkan perhatiannya dari taurus. 

Editor: Novia Tri Astuti
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