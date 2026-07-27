Rezeki Meledak Tanpa Ampun! 13 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Menyentuh Takdir Kaya Raya di Tahun Ini

JawaPos.com - Dalam hidup, ada orang yang seperti dilahirkan dengan “magnet kekayaan”. Apa pun yang mereka sentuh, seolah bisa berubah menjadi keberuntungan.

Bukan karena mereka pesulap atau tanpa usaha, tapi ada kekuatan tersembunyi yang membuat hidup mereka dipenuhi momentum emas.

Primbon Jawa sejak lama menyebut bahwa tanggal lahir seseorang bisa menjadi salah satu petunjuk spiritual terhadap arah rezeki dan takdir seseorang, bukan sebagai takdir mutlak, tapi sebagai cerminan potensi batiniah dan energi kelahiran.

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut adalah 13 tanggal lahir yang diramalkan meledak rezekinya dan menuju kehidupan kaya raya di tahun ini:

1. Tanggal Lahir 10 dan 20 Orang yang lahir di tanggal ini dikenal berbakat, pekerja keras, dan sangat dihormati. Mereka memiliki pemikiran yang tajam, hati yang lembut, dan kemauan kuat dalam pekerjaan atau bisnis.

Mereka mampu melakukan banyak hal sekaligus dan seringkali menjadi tumpuan orang lain. Meski terkadang posesif dalam hubungan pribadi, etos kerja dan ketekunan mereka membuat kesuksesan di tahun ini tampak tak terelakkan—terutama bagi yang sudah memasuki usia paruh baya. Ledakan rezeki mereka terjadi karena karakter ulet dan kepercayaan dari banyak pihak.

2. Tanggal Lahir 2 dan 12 Pemilik tanggal lahir ini cenderung pendiam, rendah hati, dan tidak suka menonjol. Namun justru karena sifat tenang dan tulus itu, rezeki sering datang tanpa dicari. Mereka bekerja dalam diam, tetapi hasilnya luar biasa.

Tahun ini diprediksi sebagai tahun keberkahan yang membuat mereka hidup dalam kecukupan. Meski tidak selalu kaya secara mencolok, mereka akan bebas dari masalah finansial, hidup damai, dan dikelilingi orang-orang yang mencintai mereka dengan tulus.

3. Tanggal Lahir 5, 15, dan 25 Mereka yang lahir pada tanggal ini seringkali tumbuh dengan penuh kasih sayang dari keluarga. Mereka cerdas, imajinatif, dan aktif dalam hidup. Namun untuk mencapai kesuksesan tahun ini, mereka perlu bekerja lebih keras dari biasanya.

Beruntungnya, energi tahun ini berpihak kepada mereka. Dengan sedikit dorongan ekstra, impian besar yang selama ini hanya angan bisa berubah jadi kenyataan konkret.

4. Tanggal Lahir 4, 14, dan 24 Dikenal sebagai pribadi cerdas dan optimis, kelompok ini melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka suka membahagiakan keluarga lewat kerja keras, memiliki pandangan hidup positif, dan selalu berusaha melihat sisi baik dari orang lain.