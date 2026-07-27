Siap-Siap Tersenyum, 4 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kejutan Terbesar dari Orang Terdekat pada Juli 2026

Jawapos.com - Juli 2026 diprediksi menjadi bulan yang menghadirkan banyak momen membahagiakan bagi sebagian orang.

Berdasarkan pembacaan tarot, terdapat beberapa shio yang dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk menerima kejutan istimewa dari orang-orang terdekat, baik keluarga, pasangan, sahabat, maupun rekan kerja.

Kejutan tersebut tidak selalu berbentuk hadiah bernilai tinggi.

Dalam pembacaan tarot, kejutan juga dapat berupa kesempatan baru, dukungan yang tidak disangka-sangka, kabar menggembirakan, hingga perubahan positif yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan pribadi maupun karier.

Meski demikian, seluruh prediksi ini merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan bersifat hiburan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kepastian.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi berpotensi menikmati kejutan terbesar pada Juli 2026?

Berikut daftar 4 shio yang disebut memiliki peluang memperoleh kabar baik dan hadiah istimewa dari orang-orang terdekat dihimpun dari YouTube cs geteda.

1. Shio Babi

Shio Babi dikenal sebagai sosok yang rendah hati, pekerja keras, teliti, serta mudah menjalin hubungan baik dengan siapa pun.