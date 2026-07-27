4 Shio dengan Hoki Tertinggi Bulan Juli 2026 Hingga Seterusnya, Kebanjiran Rezeki Melimpah Ruah

JawaPos.com - Bulan Juli 2026 dipercaya menjadi salah satu periode yang menghadirkan banyak peluang bagi beberapa shio.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki siklus keberuntungan yang berbeda-beda.

Ketika memasuki fase yang tepat, seseorang diyakini dapat lebih mudah memperoleh kesempatan emas, baik dalam urusan pekerjaan, keuangan, bisnis, maupun kehidupan pribadi.

Ramalan kali ini menyebutkan bahwa terdapat 4 shio yang diprediksi memiliki tingkat hoki paling tinggi mulai Juli 2026 hingga beberapa waktu setelahnya.

Hoki yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga mencakup promosi jabatan, peluang usaha, keberhasilan dalam pendidikan, hubungan asmara, hingga kebahagiaan dalam keluarga.

Berikut 4 shio yang diprediksi memiliki hoki tertinggi mulai Juli 2026 dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Senin (27/07).

1. Shio Macan

Shio Macan diprediksi menjadi salah satu shio yang paling bersinar pada Juli 2026.

Sosok yang dikenal berani, disiplin, pantang menyerah, dan memiliki jiwa kepemimpinan dipercaya mulai memasuki fase keberuntungan yang mampu mengubah banyak aspek kehidupan menjadi lebih baik.