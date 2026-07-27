Ditakdirkan Kaya Raya! 8 Weton Akan Segera Keluar Dari Jurang Kemiskinan

Ilustrasi weton kaya raya. (Magnific)
JawaPos.com - Menurut Primbon Jawa, ada delapan weton yang termasuk ke dalam kategori Balungan Sugih.
Weton-weton ini disebut mengalami perhitungan tibo gedong, yaitu hitungan weton yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki bakat alamiah untuk menjadi orang berada.
Meski mungkin mereka memulai hidup dalam kekurangan atau perjuangan yang berat, tetapi karena karakter, kerja keras, dan keistimewaan yang tertanam dalam weton tersebut, mereka berpeluang besar menembus batas kemiskinan dan hidup sejahtera.
Dilansir dari kanal YouTube Primbon Cirebon, berikut adalah delapan weton yang dipercaya termasuk Balungan Sugih dan diramalkan akan menjadi orang kaya raya:
Pemilik weton Minggu Kliwon dikenal pendiam, lemah lembut, dan penuh sopan santun. Meski tertutup, mereka justru memiliki jaringan pergaulan yang luas karena sikapnya yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam masyarakat, mereka bisa menempati posisi yang dihormati. Jika tetap membumi dan menjaga welas asih, kesuksesan yang diraih bisa langgeng dan bermanfaat bagi banyak orang.
Dikenal sebagai pribadi yang jujur dan pekerja keras, weton Senin Pahing memiliki semangat tinggi dalam mengejar impian. Sayangnya, mereka juga cenderung keras kepala dan sulit mengakui kesalahan. Kelemahan ini bisa menjadi batu sandungan jika tidak disikapi dengan kedewasaan. Namun jika mereka mampu menyeimbangkan sifatnya, rezeki besar dan kesuksesan akan datang, bahkan sejak usia muda.
Weton ini dikenal suka menolong tanpa pamrih dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mereka pandai membuat perencanaan, dan itulah kunci keberhasilannya. Dengan sifat sabar dan tidak lupa diri, pemilik weton ini diyakini akan mencapai kesuksesan yang awet dan berkah.
Dikenal ceria dan berhati mulia, Selasa Legi memiliki kemampuan untuk membahagiakan orang di sekelilingnya. Mereka pekerja keras dan tekun, menjadikan mereka pantas untuk menjadi orang sukses. Agar keberhasilannya tetap terjaga, penting bagi mereka untuk selalu rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya.
Orang yang lahir di hari ini memiliki visi jauh ke depan dan sikap bijaksana. Kunci kesuksesannya adalah kesabaran. Jika mereka konsisten menjaga ketekunan dan tidak tergesa-gesa, semua impian mereka akan tercapai dengan mantap.
Weton ini dikenal sebagai pribadi yang tenang, bijak, dan penuh wibawa. Mereka memiliki cita-cita besar dan cenderung fokus terhadap tujuan hidup. Kesuksesan akan mereka raih selama tetap rendah hati dan tidak silau oleh pencapaian pribadi.
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