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Lania Monica
Senin, 27 Juli 2026 | 22.10 WIB

Rezekinya Meledak! 9 Tanggal Lahir yang Kaya Mendadak Karena Hoki Kelewatan

Ilustrasi Rezeki mengalir deras (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki mengalir deras (Freepik)

JawaPos.com - Tidak semua orang mengalami momen hidup yang sama. Ada yang bertahun-tahun bekerja keras namun rezekinya seret, ada pula yang seolah baru mulai usaha tapi langsung melejit tak terkira. 

Mereka yang disebut “hoki” dalam masyarakat sebenarnya bukanlah orang yang tak berusaha. Justru sebaliknya, mereka bekerja keras, namun memiliki keunggulan yang tidak semua orang miliki: insting tepat waktu, kemampuan membaca peluang, dan sikap yang pantang menyerah. 

Dilansir dari kanal YouTube Kamus Angka Lahir, berikut adalah 9 tanggal lahir yang diramalkan akan panen besar dan kebanjiran hoki sepanjang bulan ini:

1. Tanggal Lahir 1, 21, dan 31

Orang-orang yang lahir di tanggal ini dikenal ambisius, kompetitif, dan punya mental baja. Mereka dilahirkan dengan jiwa kepemimpinan tinggi dan naluri alami untuk meraih kekuasaan dan kesuksesan.

Eyang Semar menyebut, mereka ini bisa mencapai puncak karier atau bisnis tanpa terlihat bersusah payah—padahal mereka bekerja keras di balik layar. 

Mereka juga sangat percaya diri, mandiri, dan idealis. Kombinasi inilah yang membuat mereka terlihat “hokinya kelewatan” dan bulan ini rezekinya akan mengalir deras, memberi kesejahteraan yang nyata.

2. Tanggal Lahir 10, 20, dan 30

Individu yang lahir pada tanggal-tanggal ini dikenal sebagai sosok yang terhormat, pekerja keras, dan berbakat. Mereka memiliki pemikiran yang tajam dan kemauan baja dalam bekerja atau membangun usaha.

Di bulan ini, mereka diramalkan mendapat limpahan rezeki luar biasa, terutama dari hasil kerja yang selama ini mereka tekuni. 

Eyang Semar menyebut mereka sebagai pemilik etos kerja tinggi dengan kecerdasan yang stabil. Rezeki mereka cukup untuk tujuh turunan—dan jika dikelola baik, bisa jadi awal kemapanan jangka panjang.

3. Tanggal Lahir 4, 14, dan 24

Kelompok ini terkenal dengan pemikiran brilian dan tingkat kecerdasan emosional serta spiritual yang tinggi. Mereka bukan hanya tahu cara kerja keras, tapi juga pintar membaca peluang.

Editor: Hanny Suwindari
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