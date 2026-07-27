Dihantam Rezeki! 6 Shio Unggulan Menemukan Keberuntungan Besar Setelah Bertemu Langsung Dewi Fortuna Sebab Selalu Kerja Keras

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan bukan semata-mata hasil dari nasib, melainkan juga buah dari kerja keras, ketekunan, dan karakter pantang menyerah.

Dewi Fortuna memang bisa datang kapan saja, tapi ia hanya berkenan menghampiri mereka yang terus melangkah meski dalam kesulitan.

Dilansir dari Youtube Naura Kom, ada enam shio unggulan yang tahun ini diprediksi akan "dihantam rezeki besar" karena selama ini mereka tidak pernah mengeluh dan terus bekerja keras tanpa pamrih.

Mereka bukan hanya akan merasakan keberuntungan materi, tetapi juga peluang besar dalam karier, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan.

Inilah enam shio pilihan yang disebut-sebut telah mendapat restu dari langit dan langsung bertemu dengan Dewi Fortuna berkat ketekunan mereka menurut astrologi Tiongkok.

1. Shio Kerbau (牛 / Niu) – Keuletan Dibayar Tuntas dengan Keberuntungan

Shio Kerbau dikenal sebagai pekerja keras alami. Mereka tidak takut dengan pekerjaan berat dan selalu menjalani hidup dengan disiplin tinggi.

Sepanjang tahun-tahun sebelumnya, Shio Kerbau telah melalui banyak ujian, namun tak pernah menyerah.

Kini, kerja keras itu mulai membuahkan hasil.