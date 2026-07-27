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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 Juli 2026 | 21.39 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Mingguan 27 Juli-2 Agustus 2026: Kesabaran Jadi Kunci, Waspadai Keuangan dan Karier

Ilustrasi zodiak Sagittarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagittarius (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Sagittarius untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pekan ini menuntut kesabaran lebih dalam menghadapi berbagai situasi.

Tidak semua rencana akan berjalan sesuai harapan, sehingga Anda perlu menyusun strategi dengan lebih matang agar peluang baik yang datang tidak terlewat begitu saja.

Sikap terburu-buru justru berisiko membuat keputusan yang diambil kurang tepat.

Meski beberapa tantangan mungkin muncul, Sagittarius tetap memiliki kesempatan untuk melewatinya dengan baik jika mampu mempertahankan tekad dan berpikir jernih.

Perencanaan yang matang serta sikap pantang menyerah akan menjadi modal utama dalam menghadapi urusan pekerjaan, hubungan asmara, keuangan, maupun kesehatan sepanjang pekan ini.

Inilah ramalan lengkap zodiak Sagittarius mulai dari karier, asmara, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari Astroved.

1. Karier

Di bidang karier, Sagittarius diprediksi menghadapi suasana kerja yang kurang kondusif.

Perbedaan pendapat atau kurangnya kerja sama dengan rekan kerja dapat membuat proses penyelesaian tugas menjadi lebih lambat dari biasanya.

Editor: Candra Mega Sari
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