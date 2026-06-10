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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 10 Juni 2026 | 18.21 WIB

4 Zodiak yang Membutuhkan Kedamaian di Dalam Hubungan, Hanya Ingin Menikmati Keheningan Bersama Pasangan

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal sangat suka berbicara, mereka jarang bisa diam terlalu lama karena selalu ada sesuatu yang ingin mereka bagikan.

Tidak ada yang salah dengan sifat ini, namun ada juga zodiak yang lebih suka memiliki pasangan yang nyaman diajak untuk menikmati keheningan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut beberapa zodiak yang membutuhkan kedamaian di dalam hubungan.  

Capricorn sangat introspektif dan menghabiskan banyak waktu di dalam pikirannya sendiri. Selain itu, mereka juga dikenal sebagai sosok pekerja keras. Capricorn membutuhkan pasangan yang nyaman dengan keheningan, seseorang yang tidak merasa harus mengisi setiap detik dengan percakapan.

Taurus memiliki sisi yang ceria namun tidak sepanjang waktu. Zodiak ini tidak ingin merasa tertekan untuk terus menghibur pasangan demi menjaga hubungan tetap menarik. Mereka hanya ingin menikmati kehadiran anda, pikiran, dan kebersamaan sederhana. 

Aquarius adalah pekerja keras dengan impian besar. Meskipun mereka sadar seharusnya lebih fokus pada momen saat ini, hal itu tidak selalu mudah dilakukan. Zodiak ini sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Namun, mereka tidak selalu ingin mengungkapkan semua yang ada di kepala mereka.  

Virgo adalah overthinker sejati. Selalu ada sesuatu yang khawatirkan pikirkan, atau rencanakan. Oleh karena itu, virgo lebih memilih menyimpan sebagian besar pikirannya dan hanya membahas hal-hal yang benar-benar penting.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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