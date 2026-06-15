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Irfan Ferdiansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 22.27 WIB

8 Cara Sederhana Melindungi Kedamaian Batin dan Berhenti Membiarkan Orang Lain Menguras Energi Anda Menurut Psikologi

seseorang yang melindungi kedamaian batin./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang melindungi kedamaian batin./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan modern, banyak orang merasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena interaksi dengan orang lain.

Kritik yang terus-menerus, drama yang tidak ada habisnya, tuntutan berlebihan, atau kebiasaan selalu mengutamakan kebutuhan orang lain sering kali membuat seseorang merasa terkuras secara emosional.

Psikologi menunjukkan bahwa menjaga kedamaian batin bukanlah tindakan egois. Sebaliknya, kemampuan melindungi energi emosional merupakan bagian penting dari kesehatan mental dan kesejahteraan jangka panjang.

Kedamaian batin tidak berarti menghindari semua masalah atau menjauh dari orang lain, tetapi belajar mengelola hubungan dan reaksi diri dengan lebih sehat.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (14/6), terdapat delapan cara sederhana yang dapat membantu Anda melindungi kedamaian batin dan berhenti membiarkan orang lain menguras energi Anda.

1. Tetapkan Batasan yang Jelas

Menurut psikologi, batasan yang sehat adalah fondasi hubungan yang sehat. Banyak orang merasa kelelahan karena selalu tersedia untuk orang lain tanpa memberikan ruang bagi dirinya sendiri.

Menetapkan batasan berarti mengetahui apa yang dapat Anda toleransi dan apa yang tidak. Misalnya, Anda tidak harus selalu menjawab pesan saat sedang beristirahat, menerima semua permintaan bantuan, atau terlibat dalam konflik yang bukan tanggung jawab Anda.

Mengatakan "tidak" bukanlah tanda bahwa Anda tidak peduli. Sebaliknya, itu merupakan bentuk penghormatan terhadap waktu, energi, dan kesehatan mental Anda sendiri.

Ketika batasan ditetapkan dengan jelas, orang lain akan belajar bagaimana memperlakukan Anda dengan lebih baik.

Editor: Hanny Suwindari
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