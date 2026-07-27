Momen Emas Telah Tiba, 7 Weton Ini Diramal Dihampiri Banyak Keberuntungan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki peruntungan dan energi yang berbeda dalam perjalanan hidup seseorang. Ada beberapa weton yang disebut sedang memasuki fase penuh keberuntungan, terutama dalam hal rezeki dan peluang baru.

Bulan ini dipandang sebagai periode istimewa bagi sejumlah weton tertentu. Menurut ramalan Primbon Jawa, mereka berpotensi mendapatkan kelancaran rezeki, kesempatan besar, hingga berbagai kabar baik yang datang dari arah tidak terduga.

Keberuntungan tersebut dipercaya bukan sekadar datang secara kebetulan, melainkan menjadi bagian dari siklus peruntungan yang sedang berpihak kepada weton-weton tertentu. Momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berkembang dan membuka peluang menuju kehidupan yang lebih baik.

Meski ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, banyak orang masih menjadikannya sebagai bahan refleksi maupun hiburan dalam menjalani kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dipercaya akan mengalami peningkatan rezeki dan memasuki masa penuh keberuntungan dalam waktu dekat menurut Primbon Jawa.

1. Kamis Wage

Kamis Wage memiliki nilai neptu 12 yang terdiri dari Kamis bernilai 8 dan Wage bernilai 4.

Angka 12 dalam ilmu kejawen melambangkan wasita linuwih atau kelebihan tersembunyi yang dimiliki seseorang.

Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tidak suka memamerkan diri namun menyimpan potensi besar dalam ketenangan.