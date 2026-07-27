Momen Emas Telah Tiba, 7 Weton Ini Diramal Dihampiri Banyak Keberuntungan

Weton emas yang meraih rezeki berlimpah kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki peruntungan dan energi yang berbeda dalam perjalanan hidup seseorang. Ada beberapa weton yang disebut sedang memasuki fase penuh keberuntungan, terutama dalam hal rezeki dan peluang baru.
Bulan ini dipandang sebagai periode istimewa bagi sejumlah weton tertentu. Menurut ramalan Primbon Jawa, mereka berpotensi mendapatkan kelancaran rezeki, kesempatan besar, hingga berbagai kabar baik yang datang dari arah tidak terduga.
Keberuntungan tersebut dipercaya bukan sekadar datang secara kebetulan, melainkan menjadi bagian dari siklus peruntungan yang sedang berpihak kepada weton-weton tertentu. Momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berkembang dan membuka peluang menuju kehidupan yang lebih baik.
Meski ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, banyak orang masih menjadikannya sebagai bahan refleksi maupun hiburan dalam menjalani kehidupan.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, disebutkan bahwa terdapat tujuh weton yang dipercaya akan mengalami peningkatan rezeki dan memasuki masa penuh keberuntungan dalam waktu dekat menurut Primbon Jawa.
1. Kamis Wage
Kamis Wage memiliki nilai neptu 12 yang terdiri dari Kamis bernilai 8 dan Wage bernilai 4.
Angka 12 dalam ilmu kejawen melambangkan wasita linuwih atau kelebihan tersembunyi yang dimiliki seseorang.
Pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi yang tidak suka memamerkan diri namun menyimpan potensi besar dalam ketenangan.
Kehidupan mereka bagaikan aliran sungai yang tampak tenang namun memiliki kekuatan yang mampu menghanyutkan segala rintangan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!