5 Shio Paling Beruntung di Tahun 2026, Rezeki Melimpah dan Karier Melesat Menurut Astrologi Tiongkok

JawaPos.com – Memasuki tahun 2026, ramalan astrologi Tiongkok menyebutkan ada sejumlah shio yang diprediksi menikmati keberuntungan luar biasa, terutama dalam urusan keuangan dan karier. Berkat kerja keras, kecerdasan, serta dukungan energi positif yang dipercaya sebagai berkah dari dewa kekayaan, lima shio ini disebut memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan.

Selain memperoleh kesempatan emas dalam pekerjaan maupun usaha, pemilik shio tertentu juga diramalkan mengalami peningkatan kondisi finansial. Rezeki diyakini datang dari berbagai arah, sehingga peluang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi semakin terbuka.

Dirangkum dari Naurakom, berikut lima shio yang diprediksi paling beruntung dan berpotensi menikmati rezeki melimpah sepanjang tahun 2026.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal sebagai sosok yang cerdas, kreatif, dan memiliki intuisi yang kuat. Mereka lebih mengutamakan ketenangan hidup, namun tetap tekun dalam mengejar tujuan.

Pada 2026, karakter tersebut diperkirakan menjadi modal utama untuk membuka peluang rezeki baru. Kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan dengan tenang membuat pemilik Shio Kelinci berpotensi memperoleh keuntungan dari berbagai kesempatan yang datang.

2. Shio Monyet Shio Monyet identik dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Mereka juga dikenal cepat menemukan solusi saat menghadapi tantangan.

Ramalan astrologi Tiongkok menyebut tahun 2026 menjadi momen yang baik bagi Shio Monyet untuk mengembangkan karier, bisnis, maupun investasi. Inovasi yang mereka miliki berpeluang mendatangkan keuntungan finansial yang lebih besar.

3. Shio Naga Shio Naga memiliki karakter penuh percaya diri, ambisius, dan berani mengambil langkah besar. Sifat tersebut membuat mereka sering berhasil memanfaatkan peluang yang tidak disadari orang lain.

Pada tahun 2026, Shio Naga diprediksi menikmati peningkatan rezeki berkat keberanian dalam mengambil keputusan penting. Peluang sukses di bidang pekerjaan maupun usaha pun disebut semakin terbuka lebar.