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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 15.35 WIB

6 Zodiak dengan Kepribadian yang Menganggap Semua Hal Berkaitan dengan Dirinya Menurut Astrologi

Zodiak kepribadian yang menganggap semua hal berkaitan dengan dirinya menurut astrologi / foto : Magnific/ diana.grytsku - Image

Zodiak kepribadian yang menganggap semua hal berkaitan dengan dirinya menurut astrologi / foto : Magnific/ diana.grytsku

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menanggapi peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

Sebagian zodiak dikenal sensitif dan cenderung mengaitkan berbagai kejadian dengan dirinya sendiri.

Astrologi menjelaskan bahwa kepribadian ini muncul dari rasa tidak aman maupun ego yang kuat pada diri seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), dijelaskan mengenai enam zodiak sensitif yang sering menganggap semua hal berkaitan dengan dirinya menurut astrologi.

1. Taurus

Taurus sering mengaitkan berbagai peristiwa dengan usahanya membuktikan nilai diri kepada diri sendiri maupun orang lain.

Di balik penampilan yang percaya diri, sebenarnya tersimpan keraguan yang cukup mendalam dalam diri mereka.

Ketika tidak mendapatkan pujian yang mereka anggap pantas, Taurus cenderung merasa kecewa secara pribadi.

Perasaan diabaikan dalam suatu situasi juga bisa memicu reaksi emosional yang cukup kuat pada Taurus.

Hampir semua kejadian di sekitar mereka dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan dirinya sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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