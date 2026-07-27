Mengenal 10 Sifat Kepribadian Zodiak Aries Menurut Astrologi, dari Positif hingga Negatif

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/annakabanova1)
JawaPos.com – Zodiak Aries dikenal sebagai simbol keberanian dan semangat yang menonjol dalam astrologi.
Sebagai zodiak pertama, Aries memiliki sifat kepribadian yang unik dan mudah dikenali oleh orang di sekitarnya.
Astrologi menjelaskan bahwa Aries memiliki sisi positif seperti keberanian, namun juga sisi negatif yang perlu dipahami.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), dijelaskan mengenai sepuluh sifat kepribadian zodiak Aries secara lengkap menurut sudut pandang astrologi.
1. Dikenal sangat gigih
Aries memiliki tekad kuat dalam menjalankan segala hal yang mereka lakukan sehari-hari. Mereka jarang menyerah meski menghadapi kesulitan atau kegagalan dalam prosesnya.
Kelemahan pribadi sesekali muncul, tetapi Aries selalu cepat memperbaiki perilaku yang dianggap keliru. Sikap gigih ini menjadikan Aries pribadi yang terus berkembang menjadi lebih baik.
2. Selalu berterus terang
Kejujuran menjadi ciri khas yang melekat kuat pada kepribadian Aries. Mereka memandang dunia apa adanya dan enggan menutupi kenyataan dengan cara lain.
Sikap terus terang ini terkadang membawa Aries ke dalam situasi yang kurang menyenangkan.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!