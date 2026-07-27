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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 15.22 WIB

Mengenal 10 Sifat Kepribadian Zodiak Aries Menurut Astrologi, dari Positif hingga Negatif

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/annakabanova1) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/annakabanova1)

JawaPos.com – Zodiak Aries dikenal sebagai simbol keberanian dan semangat yang menonjol dalam astrologi.

Sebagai zodiak pertama, Aries memiliki sifat kepribadian yang unik dan mudah dikenali oleh orang di sekitarnya.

Astrologi menjelaskan bahwa Aries memiliki sisi positif seperti keberanian, namun juga sisi negatif yang perlu dipahami.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (27/7), dijelaskan mengenai sepuluh sifat kepribadian zodiak Aries secara lengkap menurut sudut pandang astrologi.

1. Dikenal sangat gigih

Aries memiliki tekad kuat dalam menjalankan segala hal yang mereka lakukan sehari-hari. Mereka jarang menyerah meski menghadapi kesulitan atau kegagalan dalam prosesnya.

Kelemahan pribadi sesekali muncul, tetapi Aries selalu cepat memperbaiki perilaku yang dianggap keliru. Sikap gigih ini menjadikan Aries pribadi yang terus berkembang menjadi lebih baik.

2. Selalu berterus terang

Kejujuran menjadi ciri khas yang melekat kuat pada kepribadian Aries. Mereka memandang dunia apa adanya dan enggan menutupi kenyataan dengan cara lain.

Sikap terus terang ini terkadang membawa Aries ke dalam situasi yang kurang menyenangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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