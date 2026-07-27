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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 27 Juli 2026 | 17.38 WIB

Sering Balas Chat dalam Hitungan Menit? Kenali 8 Ciri Kepribadian Anda

Kepribadian fast respon pesan menurut psikologi - Image

Kepribadian fast respon pesan menurut psikologi

JawaPos.com – Kebiasaan seseorang dalam membalas pesan ternyata dapat menggambarkan karakter dan pola perilakunya. Menurut psikologi, orang yang selalu memberikan respons cepat atau fast response dalam percakapan digital sering kali memiliki sejumlah ciri kepribadian tertentu.

Kecepatan dalam membalas pesan bukan hanya soal seberapa sering seseorang membuka ponsel, tetapi juga berkaitan dengan cara mereka menghargai komunikasi, membangun hubungan, serta mengelola interaksi dengan orang lain.

Beberapa orang memang memiliki kebiasaan untuk segera merespons pesan karena menganggap komunikasi sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tersebut dapat mencerminkan kepedulian, rasa tanggung jawab, hingga kemampuan menjaga hubungan sosial.

Meski setiap individu memiliki gaya komunikasi yang berbeda, psikologi menyebut ada beberapa karakter yang sering ditemukan pada orang-orang yang terbiasa membalas pesan dengan cepat.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang yang selalu fast response saat membalas pesan teks menurut sudut pandang psikologi.

1. Keahlian multitasking yang efisien

Kemampuan untuk merespons pesan dengan cepat seringkali mencerminkan keahlian seseorang dalam mengelola berbagai tugas secara bersamaan. Orang-orang dengan kemampuan ini bisa dengan mudah beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa merasa kewalahan, seperti membalas pesan sambil memasak atau menyelesaikan laporan kerja.

Mereka memiliki kemampuan kognitif yang memungkinkan mereka untuk membagi perhatian secara efektif di antara berbagai tugas yang berbeda. Para ahli multitasking ini bahkan bisa menyelesaikan daftar pekerjaan mereka sambil tetap menjaga komunikasi yang aktif dengan orang lain.

2. Menghargai koneksi

Respons cepat dalam berkomunikasi sering kali menunjukkan bahwa seseorang sangat menghargai hubungan personal mereka. Setiap pesan yang masuk dipandang sebagai kesempatan berharga untuk memperkuat ikatan dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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