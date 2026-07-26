Jangan Hanya Lihat Pujian, Ini 7 Tanda Kepribadian Seseorang yang Perlu Dipahami

tanda seseorang bukan orang baik menurut Psikologi. (Freepik/ pressfoto)
JawaPos.com – Seseorang yang sering mendapatkan pujian dari banyak orang belum tentu selalu mencerminkan kepribadian aslinya. Dalam psikologi, perilaku seseorang perlu dilihat secara lebih mendalam melalui pola tindakan, cara memperlakukan orang lain, serta konsistensi antara ucapan dan perbuatan.
Kesan baik yang terlihat di permukaan terkadang bisa berbeda dengan sikap seseorang ketika berada dalam situasi tertentu. Karena itu, memahami karakter seseorang tidak cukup hanya berdasarkan reputasi atau pandangan orang di sekitarnya.
Psikologi menjelaskan bahwa ada beberapa pola perilaku yang dapat menjadi tanda seseorang mungkin memiliki sisi yang kurang sehat dalam hubungan sosial, seperti cara berkomunikasi, mengelola emosi, hingga memperlakukan orang lain.
Meski demikian, satu perilaku saja tidak dapat menjadi ukuran mutlak untuk menilai seseorang. Setiap individu memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang lebih luas.
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Mengutip informasi dari geediting.com, berikut tujuh tanda perilaku yang dapat menjadi perhatian ketika menilai karakter seseorang menurut perspektif psikologi.
1. Selalu merasa menjadi korban
Individu yang selalu memposisikan diri sebagai korban dalam setiap situasi menunjukkan pola perilaku yang tidak sehat.
Mereka cenderung menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain atau keadaan.
Ketika menghadapi masalah, mereka tidak pernah melakukan introspeksi atau mengakui kesalahan yang mungkin mereka buat.
Kartu korban ini seringkali digunakan sebagai alat manipulasi untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari orang lain.
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