Bukan Biasa Saja, 5 Weton Ini Konon Menyimpan Kekuatan dan Keistimewaan Tersembunyi

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kelahiran bukan hanya dipandang sebagai penanda hari lahir, tetapi juga memiliki makna filosofis yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, dan potensi seseorang.

Sejumlah weton dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki keistimewaan tertentu. Mereka disebut memiliki keteguhan hati, daya juang tinggi, serta energi positif yang membuatnya mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kepercayaan masyarakat Jawa menyebut bahwa beberapa weton memiliki perlindungan spiritual yang kuat sehingga dianggap lebih mampu melewati masa sulit dan menemukan jalan menuju keberuntungan.

Meski ramalan weton tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan, banyak masyarakat masih menjadikannya sebagai bagian dari warisan budaya dan sarana untuk mengenali nilai-nilai kehidupan.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang dipercaya memiliki energi istimewa, ketahanan batin, serta aura keberuntungan menurut Primbon Jawa.

1. Rabu Legi – Penolak Bala dan Pemikat Rezeki Langit

Weton Rabu Legi dikenal luas sebagai salah satu weton yang paling kuat secara spiritual.

Gabungan neptu 12 dari hari Rabu (7) dan pasaran Legi (5) melambangkan keseimbangan logika dan batin yang kuat.

Mereka yang lahir di hari ini memiliki daya spiritual tinggi, seolah hidupnya sejak lahir telah dipagari perlindungan dari energi negatif.

Tidak heran banyak orang pintar menyebut Rabu Legi sebagai “anak tameng gaib”.

Sosok dengan weton ini biasanya memiliki karakter yang tenang, penuh perhitungan, dan sulit diusik oleh energi buruk.

Mereka kerap terhindar dari kecelakaan besar, terlepas dari santet, dan berhasil melewati masa sulit dengan cara yang hampir tidak masuk akal.

Bahkan dalam situasi darurat, mereka menjadi sumber ketenangan yang dipercaya banyak orang sebagai pelindung keluarga atau kelompoknya.

Rezeki mereka tidak selalu melimpah di awal, tetapi mengalir stabil tanpa henti.

Sumber penghidupan mereka datang dari arah yang tidak diduga, seperti proyek dari teman lama atau peluang yang tiba-tiba muncul.

Mereka dikenal sebagai sosok low profile yang tidak suka pamer, namun aura spiritualnya mampu menarik keberuntungan dan kepercayaan dari banyak pihak.

2. Jumat Kliwon – Penjaga Dua Dunia dan Magnet Energi Gaib

Jumat Kliwon adalah kombinasi hari dan pasaran yang sangat sakral dalam spiritualitas Jawa.

Neptunya adalah 14, gabungan dari Jumat (6) dan Kliwon (8), yang dianggap sebagai simbol penjaga gerbang antara dunia nyata dan alam gaib.

Orang yang lahir pada Jumat Kliwon sering disebut memiliki kemampuan spiritual sejak kecil, seperti bermimpi aneh, melihat makhluk tak kasat mata, hingga memiliki intuisi yang sangat kuat.

Pemilik weton ini diyakini dijaga oleh khadam leluhur atau entitas tinggi lainnya.

Mereka mampu membaca aura orang lain, peka terhadap energi di suatu tempat, dan sering terhindar dari musibah besar berkat perlindungan gaib.

Banyak dari mereka yang sukses besar justru bukan karena pendidikan tinggi, melainkan karena takdir yang seolah menuntun mereka menuju keberhasilan.

Kelebihan lain dari Jumat Kliwon adalah kemampuan mereka dalam menarik rezeki dari jalur spiritual.

Mereka sering mendapatkan keuntungan dari intuisi, mimpi, atau inspirasi yang datang dari dimensi tak terlihat.

Bahkan dalam situasi sulit, mereka memiliki daya tahan batin yang luar biasa dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dengan hasil yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.

3. Selasa Pahing – Pendobrak Nasib dan Pembuka Jalan Keberuntungan

Selasa Pahing memiliki neptu 12 yang kuat, hasil gabungan dari hari Selasa (3) dan Pahing (9).

Weton ini dikenal sebagai simbol kekuatan yang muncul dari perjuangan hidup.

Orang-orang dengan weton ini biasanya berasal dari latar belakang sederhana, namun memiliki semangat dan mental baja yang membuat mereka tak mudah dikalahkan oleh keadaan.

Kekuatan utama Selasa Pahing adalah daya spiritual yang bekerja diam-diam.

Ketika berada di titik terendah, mereka sering mendapat pertolongan dari arah yang tidak disangka.

Energi spiritual mereka menyatu dengan semesta, menciptakan peristiwa tak terduga yang mengubah jalan hidup secara drastis.

Banyak dari mereka yang memulai dari nol, lalu berhasil membangun bisnis besar atau mengangkat derajat keluarga.

Dalam hal perlindungan gaib, Selasa Pahing juga sangat kuat.

Energi negatif sulit bertahan di sekitar mereka. Bahkan ketika diserang oleh niat buruk, serangan itu seringkali terpental atau kembali ke si pelaku.

Mereka juga memiliki pengaruh positif bagi lingkungan, mulai dari anak-anak hingga hewan dan tumbuhan yang merasa nyaman berada di dekat mereka.

Keseimbangan spiritual dan kerja keras membuat hidup mereka terus menanjak.

4. Kamis Wage – Penetral Kesialan dan Penjaga Harmoni Batin

Kamis Wage adalah weton yang membawa vibrasi ketenangan dan energi netral yang kuat.

Neptunya juga 12, hasil kombinasi Kamis (8) dan Wage (4), yang mencerminkan kesederhanaan, harmoni, dan kedalaman spiritual.

Sosok yang lahir di bawah weton ini dikenal memiliki energi penyeimbang yang mampu menetralisir aura negatif di sekitarnya.

Dalam keluarga dan lingkungan sosial, Kamis Wage sering menjadi penengah konflik dan penjaga suasana damai.

Mereka tidak suka menjadi pusat perhatian, tetapi justru sering dijadikan tempat mengadu dan mencari solusi.

Kemampuannya dalam meredam energi buruk tidak hanya terasa oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup lain seperti hewan dan tanaman yang merasa tenteram di dekatnya.

Secara spiritual, mereka dijaga oleh entitas halus dari alam sekitar, bukan khadam besar.

Namun justru karena itu, energi mereka menyatu dengan alam secara alami.

Kesialan sulit menempel pada mereka, bahkan bisa larut saat bersentuhan.

Rezeki mereka juga stabil dan tidak mudah surut. Walau tidak selalu kaya raya, hidup mereka cenderung tenteram dan jauh dari penderitaan berat.

5. Sabtu Pon – Pewaris Ilmu Leluhur dan Magnet Kekayaan Gaib

Sabtu Pon merupakan weton dengan neptu tinggi, yaitu 16, hasil gabungan Sabtu (9) dan Pon (7).

Dalam Primbon Jawa, angka ini melambangkan kematangan spiritual dan kekuatan lahir batin yang lengkap.

Mereka yang lahir di weton ini dipercaya sebagai penerus garis spiritual leluhur, dan banyak dari mereka memiliki energi kharisma yang kuat sejak kecil.

Aura mereka sangat dominan, bahkan bisa terasa tanpa mereka berbicara.

Banyak yang menyebutkan bahwa anak Sabtu Pon adalah pemilik ilmu warisan dari leluhur yang dahulu dikenal sebagai empu, pemimpin adat, atau tokoh spiritual besar.

Perlindungan gaib yang mereka miliki sangat kuat dan sulit ditembus oleh serangan batin negatif seperti santet atau teluh.

Kelebihan lainnya terletak pada rezeki yang mengalir dari arah tak terduga.

Banyak dari mereka yang mendadak beruntung setelah mimpi atau pengalaman spiritual.

Mereka juga dikenal visioner, bisa melihat peluang lebih cepat daripada orang lain.

Kombinasi antara perlindungan gaib dan intuisi tajam membuat Sabtu Pon menjadi salah satu weton dengan aura kemakmuran paling menonjol.