Orang yang Setia dan Dapat Dipercaya Ternyata Belajar 5 Keterampilan Psikologi Ini Sejak Kecil

JawaPos.com – Psikologi kesetiaan dalam hubungan tercermin dari keterampilan komunikasi dan kasih sayang yang dibentuk sejak masa kecil.

Psikologi kesetiaan dalam hubungan ternyata berkaitan erat dengan keterampilan yang dipelajari seseorang sejak masa kanak-kanak.

Hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan biasanya lahir dari kemampuan tertentu yang terbentuk sejak usia dini.

Orang yang benar-benar setia biasanya mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan emosional pasangannya dengan baik.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (21/7), berikut ma keterampilan psikologi kesetiaan yang biasa dipelajari seseorang sejak kecil dan terbawa hingga dewasa.

1. Mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur

Komunikasi menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan setiap hubungan yang sehat antara dua orang.

Kemampuan berbicara secara terbuka tentang hal baik maupun buruk membuat hubungan tetap stabil dan berkembang.