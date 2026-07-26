Bulan Juli Jadi Momen Spesial, 6 Weton Ini Dipercaya Dihampiri Rezeki

Weton yang paling bersinar rezeki di bulan keemasan Juli kata primbon jawa./Freepik.
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton diyakini memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Beberapa periode tertentu bahkan dipercaya menjadi waktu yang membawa peluang baik bagi pemilik weton tertentu.
Bulan Juli disebut dalam sejumlah ramalan Primbon Jawa sebagai momen yang penuh energi positif bagi beberapa weton. Mereka dipercaya memasuki fase yang lebih cerah, terutama dalam hal keberuntungan dan peluang rezeki.
Menurut kepercayaan tersebut, pengaruh weton dan waktu yang dianggap istimewa dapat menjadi simbol terbukanya berbagai kesempatan dalam kehidupan. Namun, keberhasilan tetap berkaitan erat dengan usaha, kerja keras, dan keputusan yang diambil setiap individu.
Ramalan ini menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang masih menarik perhatian masyarakat karena menghubungkan unsur tradisi, karakter, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang disebut paling bersinar dalam urusan rezeki pada bulan Juli menurut Primbon Jawa.
1. Senin Wage
Berdasarkan ramalan kitab primbon Jawa, pemilik weton Senin Wage diprediksi akan meraih kesuksesan finansial terbesar pada bulan ketujuh tahun 2025.
Weton ini memiliki nilai neptu sebesar 11 yang diperoleh dari kombinasi hari Senin bernilai 4 dan pasaran Wage bernilai 7.
Karakteristik utama dari weton Senin Wage adalah memiliki ambisi tinggi dan keseriusan dalam menjalani kehidupan yang membawa berkah tersendiri.
Mereka yang terlahir dengan weton ini dikenal sebagai pribadi yang memiliki semangat tinggi, pekerja keras, dan dipenuhi energi positif.
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