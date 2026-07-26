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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 03.49 WIB

Kelihatannya Tenang, 5 Zodiak Ini Siap Membela Diri Saat Diprovokasi

Ilustrasi zodiak yang kelihatannya manis tapi punya sisi liar saat diprovokasi (freepik/wayhomestudio) - Image

Ilustrasi zodiak yang kelihatannya manis tapi punya sisi liar saat diprovokasi (freepik/wayhomestudio)

JawaPos.com – Kesan pertama tidak selalu mencerminkan karakter seseorang secara utuh. Ada orang yang dikenal ramah, tenang, dan mudah bergaul, tetapi mampu menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas ketika menghadapi situasi yang dianggap melewati batas.

Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak digambarkan memiliki sifat sabar dan penyayang dalam keseharian. Namun, ketika merasa diperlakukan tidak adil atau terus-menerus diprovokasi, mereka cenderung tidak tinggal diam dan siap mempertahankan diri.

Reaksi tersebut bukan berarti mereka mudah marah, melainkan menunjukkan adanya sisi lain dari kepribadian yang muncul saat menghadapi tekanan atau konflik. Karena itu, mereka sering kali mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang hanya mengenal sisi lembutnya.

Mengutip ulasan dari My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dalam astrologi dikenal berpenampilan tenang, tetapi memiliki sisi tegas dan berapi-api ketika diprovokasi.

1. Scorpio
 
Scorpio mungkin terlihat tenang dan kalem, tetapi jangan salah mengartikan sifat pendiam mereka sebagai kelemahan.
 
Mereka luar biasa intens dan memiliki sifat tajam yang hanya keluar ketika mereka merasa dikhianati atau didorong terlalu jauh.
 
Mereka secara alami jeli dan mengingat segalanya, yang berarti jika Anda menyinggung mereka, mereka tidak akan segera melupakannya.
 
Meskipun mereka mungkin tidak langsung menyerang, ketika mereka memutuskan untuk membalas, tindakannya penuh perhitungan dan sering kali brutal.
 
Scorpio tidak percaya pada drama yang tidak penting, tetapi jika mereka merasa disakiti, mereka akan memastikan Anda menyesalinya.
 
Kemampuan mereka untuk tetap tenang saat memberikan respons yang kasar adalah yang menjadikan mereka salah satu zodiak yang paling berbahaya untuk diprovokasi.
 
2. Cancer
 
Cancer dikenal karena kebaikan hati dan kepekaan emosional yang tinggi, yang membuat mereka tampak lembut dan penuh perhatian.
 
Sering kali, mereka memang begitu, tetapi jangan salah mengartikan kehangatan mereka sebagai kelemahan.
 
Saat didorong hingga batas maksimal, Cancer dapat menunjukkan sisi diri mereka yang sangat kejam.
 
Karena mereka merasakan emosi begitu dalam, mereka menganggap pengkhianatan dan ketidakhormatan sebagai sesuatu yang bersifat pribadi.
 
Jika Anda menyakiti mereka, mereka tidak akan mengabaikannya begitu saja, mereka akan mengingatnya, dan ketika saatnya tiba, mereka akan memastikan Anda merasakan beratnya tindakan Anda.
 
Sifat mereka yang biasanya peduli membuat sisi buas mereka semakin mengejutkan.
 
Mereka mungkin tidak selalu agresif, tetapi jika Anda mendorong mereka terlalu jauh, bersiaplah menghadapi badai emosional yang tidak akan Anda lupakan.
 
3. Taurus
 
Taurus biasanya dikenal tenang, sabar, dan bahkan sedikit keras kepala. Mereka cenderung menghindari konflik yang tidak perlu dan lebih suka menjaga perdamaian.
 
Namun, jika Anda menekan mereka terlalu jauh, emosi mereka bisa meledak-ledak.
 
Taurus mungkin bisa bertahan dengan banyak hal sebelum mereka marah, tetapi begitu mereka marah, mereka tidak akan bisa kembali.
 
Mereka tidak hanya marah, mereka menyimpan dendam, dan mereka memastikan Anda merasakan konsekuensi karena menentang mereka.
 
Kata-kata mereka bisa menyakitkan, dan tindakan mereka bisa menentukan.
 
Mereka sangat setia dan protektif terhadap orang-orang yang mereka cintai, jadi jika Anda mengkhianati kepercayaan mereka, bersiaplah untuk melihat versi Taurus yang sama sekali tidak manis.
 
4. Libra
 
Libra dikenal karena pesonanya, sifat diplomatisnya, dan sifatnya yang damai. Mereka menghindari konflik sebisa mungkin dan berusaha menjaga keseimbangan.
 
Akan tetapi, hanya karena mereka lebih menyukai keharmonisan tidak berarti mereka tidak akan membela diri saat dibutuhkan.
 
Jika didesak terlalu jauh, Libra bisa sangat tajam lidahnya dan sangat jujur. Mereka tidak sering marah, tetapi jika marah, kata-kata mereka bisa sangat menyakitkan.
 
Berbeda dengan zodiak lain yang mudah marah dan impulsif, sisi buas Libra muncul dalam bentuk respons yang penuh perhitungan sehingga membuat Anda terdiam.
 
Mereka mungkin tampak manis di permukaan, tetapi jika Anda menguji kesabaran mereka, Anda akan segera menyadari bahwa mereka tidak takut menempatkan seseorang pada tempatnya.
 
5. Pisces
 
Pisces sering dianggap sebagai pemimpi yang lembut dan baik hati yang tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Mereka sangat berempati dan cenderung menghindari konflik dengan cara apa pun.
 
Namun, ketika mereka benar-benar didorong hingga batas kemampuannya, reaksi mereka bisa sangat keras.
 
Karena Pisces sangat selaras secara emosional, mereka tahu persis apa yang harus dikatakan untuk menyerang di titik tersakiti.
 
Mereka tidak akan berteriak atau membuat keributan, tetapi mereka punya cara untuk menyampaikan komentar dingin dan pedas yang akan membekas dalam ingatan Anda lama setelah pertengkaran berakhir.
 
Kebaikan mereka tulus, tetapi jika Anda memanfaatkan mereka atau mengkhianati kepercayaan mereka, Anda akan melihat sisi Pisces yang tidak pernah Anda duga.
Editor: Setyo Adi Nugroho
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