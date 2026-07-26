Kelihatannya Tenang, 5 Zodiak Ini Siap Membela Diri Saat Diprovokasi

Ilustrasi zodiak yang kelihatannya manis tapi punya sisi liar saat diprovokasi (freepik/wayhomestudio)
JawaPos.com – Kesan pertama tidak selalu mencerminkan karakter seseorang secara utuh. Ada orang yang dikenal ramah, tenang, dan mudah bergaul, tetapi mampu menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas ketika menghadapi situasi yang dianggap melewati batas.
Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak digambarkan memiliki sifat sabar dan penyayang dalam keseharian. Namun, ketika merasa diperlakukan tidak adil atau terus-menerus diprovokasi, mereka cenderung tidak tinggal diam dan siap mempertahankan diri.
Reaksi tersebut bukan berarti mereka mudah marah, melainkan menunjukkan adanya sisi lain dari kepribadian yang muncul saat menghadapi tekanan atau konflik. Karena itu, mereka sering kali mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang hanya mengenal sisi lembutnya.
Mengutip ulasan dari My Inner Creative, berikut lima zodiak yang dalam astrologi dikenal berpenampilan tenang, tetapi memiliki sisi tegas dan berapi-api ketika diprovokasi.
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