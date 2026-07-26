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Leni Setya Wati
Senin, 27 Juli 2026 | 04.12 WIB

Kelihatannya Santai, Ternyata 4 Zodiak Ini Diam-Diam Mengejar Target Besar

Ilustrasi zodiak yang kelihatannya malas tapi sebenarnya hanya bagian dari strategi (freepik/jcomp) - Image

Ilustrasi zodiak yang kelihatannya malas tapi sebenarnya hanya bagian dari strategi (freepik/jcomp)

JawaPos.com – Tidak semua orang yang bergerak dengan santai berarti tidak memiliki ambisi atau tujuan. Terkadang, cara seseorang menjalani proses justru berbeda dari kebanyakan orang, dengan ritme yang lebih tenang namun tetap menghasilkan pencapaian yang memuaskan.

Dalam perspektif astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter yang terlihat lambat atau kurang terburu-buru dalam bertindak. Namun di balik sikap tersebut, mereka disebut lebih suka mengamati situasi, menyusun rencana, dan mengambil langkah ketika waktu yang dianggap tepat sudah tiba.

Mereka bukan tipe yang selalu menunjukkan kesibukan di depan orang lain. Sebaliknya, mereka cenderung bekerja secara diam-diam dengan perhitungan matang sehingga hasil akhirnya sering kali mengejutkan.

Pendekatan yang santai tersebut membuat mereka kerap disalahpahami sebagai sosok yang malas, padahal sebenarnya mereka memiliki cara tersendiri dalam mencapai target.

Mengutip ulasan dari laman My Inner Creative, berikut empat zodiak yang dalam astrologi dikenal memiliki gaya bergerak tenang, tetapi tetap mampu mencapai tujuan melalui strategi yang mereka miliki.

1. Taurus
 
Taurus terkenal keras kepala, tetapi orang-orang juga berasumsi mereka malas karena mereka menyukai kenyamanan dan rutinitas. Orang-orang ini adalah perencana metodis yang menunggu saat yang tepat.
 
Mereka mengukur energi mereka seperti pelari maraton, menyimpan tenaga hingga mereka membutuhkan peningkatan kecepatan.
 
Di sinilah psikolog mungkin menyebut self-regulation, karena orang Taurus unggul dalam mengelola dorongan hati dan menyalurkan upaya saat dibutuhkan.
 
Mereka tidak terburu-buru hanya untuk mencentang daftar mereka, mereka menunggu untuk menyelesaikannya dengan benar.
 
Kecepatan mereka yang lambat dan hati-hati berasal dari rasa percaya diri, bukan kemalasan. Taurus menegosiasikan kenaikan gaji dengan tenang dan sabar yang membuat semua orang tercengang.
 
Mudah untuk berpikir bahwa mereka hanya mengikuti arus, tetapi sebenarnya mereka mengamati medan, mengantisipasi hasil, dan bergerak hanya ketika mereka melihat kemenangan yang pasti.
 
2. Libra
 
Libra sering dicap sebagai orang yang bimbang atau santai, tetapi aura santai itu dapat menipu Anda. Mereka tidak pernah terburu-buru, dan jarang memaksakan diri.
 
Namun, ketika tiba saatnya untuk melakukan langkah besar, mereka entah bagaimana memiliki semua koneksi dan data yang tepat di ujung jari mereka.
 
Sepertinya mereka telah mengumpulkan informasi rahasia secara diam-diam selama ini. Libra memiliki keunggulan strategis yang berakar pada kecintaan mereka pada keseimbangan dan harmoni.
 
Mereka ingin semuanya berjalan dengan sempurna. Sementara semua orang berusaha keras untuk membuat keputusan cepat, Libra menilai berbagai sudut pandang dan menunggu saat yang tepat.
 
Pendekatan ini mungkin terlihat tidak aktif, tetapi sebenarnya ini adalah permainan menunggu yang terencana. Ini adalah prinsip yang sama di balik bias konfirmasi, di mana kita mencari bukti yang sesuai dengan kecurigaan kita.
 
Libra menggunakan kecenderungan itu untuk menguji skenario secara mental sebelum bertindak.
 
3. Aquarius
 
Aquarius adalah zodiak lain yang sering disalahartikan sebagai pemalas karena mereka sering tampak jauh atau tenggelam dalam pikiran.
 
Mereka mungkin tampak tidak peduli, tetapi sebenarnya mereka memproses informasi dengan cara yang tidak biasa.
 
Alih-alih terburu-buru agar terlihat sibuk, mereka membiarkan pikiran mereka mengembara bebas hingga inspirasi datang.
 
Hal ini dapat disalahartikan sebagai kemalasan, tetapi sebenarnya ini merupakan bukti pemikiran mereka yang terbuka.
 
Mereka tidak dibatasi oleh metode tradisional, jadi mereka membutuhkan ruang dan waktu untuk mengeksplorasi perspektif baru.
 
Mereka adalah orang-orang yang mungkin melewatkan beberapa langkah, tetapi berhasil mencapai terobosan utama.
 
4. Pisces
 
Pisces sering dicap sebagai pemimpi dan tidak termotivasi, saat mereka ketahuan menatap kosong. Orang-orang berasumsi mereka sedang tidak bersemangat, tetapi terkadang sebaliknya.
 
Setelah Anda menggali lebih dalam, Anda menyadari bahwa Pisces telah menyerap isyarat emosional dan menangkap detail yang diabaikan kebanyakan orang.
 
Zodiak ini mengandalkan intuisi dan logika, yang dapat membuat mereka tampak kacau. Padahal sebenarnya mereka sedang menyusun rencana strategis di kepala mereka, yang dipandu oleh firasat dan empati.
 
Sementara yang lain mungkin menyelesaikan tugas dengan kekuatan kasar, Pisces hanya menginvestasikan energi ketika mereka merasa waktunya tepat.
 
Mereka sering mengejutkan semua orang dengan memberikan hasil yang dieksekusi dengan baik yang memadukan kreativitas dan kepraktisan.
 
Mudah untuk salah mengira ketenangan mereka sebagai kemalasan, tetapi mereka menyatukan semuanya di balik layar.
 
Di menit-menit terakhir, mereka muncul dengan sebuah rencana sehingga Anda tidak bisa tidak terkesan.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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