Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 26 Juli 2026 | 21.14 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Menjadi Pusat Keberuntungan pada Agustus 2026, Hoki Besar Mengalir di Berbagai Aspek Kehidupan

Ilustrasi Menjadi Pusat Keberuntungan (Freepik) - Image

Ilustrasi Menjadi Pusat Keberuntungan (Freepik)

JawaPos.com - Memasuki Agustus 2026, banyak orang berharap memperoleh keberuntungan yang mampu membawa perubahan positif dalam kehidupan. 

Menurut pembacaan tarot, terdapat empat shio yang diprediksi memiliki energi keberuntungan paling kuat sehingga berpeluang meraih kesuksesan di berbagai bidang, mulai dari keuangan, karier, bisnis, hingga asmara.

Dalam ramalan tersebut, keberuntungan tidak hanya dimaknai sebagai memperoleh rezeki dalam jumlah besar. 

Hoki juga dapat hadir dalam bentuk promosi jabatan, keberhasilan usaha, diterimanya lamaran pekerjaan, hubungan asmara yang semakin harmonis, hingga kesempatan emas yang datang pada waktu yang tepat.

Meski demikian, ramalan shio bersifat prediktif dan tidak dapat dijadikan kepastian. 

Jadikan pembahasan ini sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri, bekerja keras, dan memanfaatkan setiap peluang yang hadir. 

Berikut 4 shio yang diprediksi menjadi pusat keberuntungan sepanjang Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Minggu (25/07).

1. Shio Macan

Shio Macan menjadi shio pertama yang disebut memiliki keberuntungan paling besar selama Agustus 2026

Pemilik shio ini dikenal sebagai sosok yang cerdas, disiplin, bijaksana, dan selalu mengandalkan kemampuan berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Pembacaan tarot menunjukkan bahwa berbagai aktivitas yang dijalankan Shio Macan berpotensi berjalan lebih lancar dibandingkan biasanya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Bandara Husein Sastranegara Bandung Resmi kembali Beroperasi pada Agustus 2026 - Image
Nasional

Bandara Husein Sastranegara Bandung Resmi kembali Beroperasi pada Agustus 2026

Kamis, 23 Juli 2026 | 03.14 WIB

5 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Besar pada Agustus 2026, Karier hingga Cinta Ikut Bersinar - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Besar pada Agustus 2026, Karier hingga Cinta Ikut Bersinar

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.55 WIB

Ada Hadiah, Peluang Baru, hingga Kabar Bahagia, 6 Zodiak Ini Diprediksi Bersinar pada Agustus 2026 - Image
Zodiak

Ada Hadiah, Peluang Baru, hingga Kabar Bahagia, 6 Zodiak Ini Diprediksi Bersinar pada Agustus 2026

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore