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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.04 WIB

5 Weton Kaya Permanen Menurut Primbon Jawa, Rezekinya Mengalir Seumur Hidup

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Pembahasan mengenai weton selalu menjadi bagian menarik dari warisan budaya Jawa, terutama ketika dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, dan urusan rezeki. 

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki potensi menjalani kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia. 

Bukan karena kekayaan datang secara instan, melainkan karena mereka dinilai memiliki watak yang mendukung keberhasilan dalam mencari dan mempertahankan rezeki.

Istilah "kaya permanen" dalam Primbon Jawa tidak selalu dimaknai sebagai memiliki harta melimpah tanpa batas. 

Makna tersebut lebih merujuk pada kemampuan menjaga kestabilan ekonomi, memperoleh penghasilan secara berkesinambungan, serta memiliki kesempatan yang terus terbuka untuk meningkatkan taraf hidup. 

Dengan kata lain, kemakmuran diyakini datang melalui perpaduan antara karakter yang baik, kerja keras, dan keberuntungan yang dipercaya menyertai weton tertentu.

Perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya yang diwariskan turun-temurun. 

Penafsiran mengenai weton bukanlah jaminan terhadap masa depan seseorang. 

Editor: Novia Tri Astuti
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