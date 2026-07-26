5 Weton Ini Sering Diremehkan, tetapi Menurut Primbon Jawa Berpotensi Menjadi Miliarder Berkat Kerja Keras

Jawapos.com - Tidak semua orang yang lahir dari kehidupan sederhana akan selamanya berada dalam keterbatasan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya harus melalui berbagai ujian, kegagalan, hingga diremehkan oleh lingkungan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan yang luar biasa.

Orang-orang dengan weton ini digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah menyerah.

Mereka memilih membalas cibiran dengan kerja keras, terus belajar, serta berani mengambil risiko demi memperbaiki taraf hidup.

Karena ketekunan tersebut, mereka dipercaya memiliki peluang besar memperoleh rezeki yang terus mengalir hingga mencapai kemapanan finansial.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Ramalan bukanlah kepastian, melainkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus berusaha, berdoa, dan mengembangkan potensi diri.

Berikut lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang menjadi miliarder.

1. Senin Kliwon