4 Zodiak Beruntung yang Terima Karma Baik pada Hari Minggu 26 Juli 2026, Cek Apakah Kamu Termasuk?

4 zodiak beruntung yang terima karma baik pada hari Minggu 26 Juli 2026. (Magnific)
JawaPos.com – Zodiak menjadi salah satu topik yang sering dikaitkan dengan datangnya karma baik dalam kehidupan seseorang.
Fenomena Saturnus retrograde yang dimulai pada Minggu 26 Juli 2026 dipercaya membawa dampak besar bagi sejumlah zodiak tertentu.
Saturnus dikenal sebagai planet yang berkaitan dengan struktur, disiplin, sekaligus karma dalam astrologi.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/7), dijelaskan mengenai empat zodiak yang dipercaya akan menerima karma baik saat Saturnus retrograde dimulai pada 26 Juli 2026.
1. Aries
Sejak Saturnus memasuki zodiak Aries pada bulan Februari lalu, kerja keras terus dilakukan tanpa henti.
Mulai 26 Juli, ketika Saturnus retrograde dimulai, seluruh usaha tersebut akhirnya menunjukkan hasil yang nyata.
Menurut astrolog Elizabeth Brobeck, kerja keras yang telah dilakukan Aries akan segera mendapatkan balasan yang setimpal.
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