Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 23.06 WIB

4 Zodiak Beruntung yang Terima Karma Baik pada Hari Minggu 26 Juli 2026, Cek Apakah Kamu Termasuk?

4 zodiak beruntung yang terima karma baik pada hari Minggu 26 Juli 2026. (Magnific) - Image

4 zodiak beruntung yang terima karma baik pada hari Minggu 26 Juli 2026. (Magnific)

JawaPos.com – Zodiak menjadi salah satu topik yang sering dikaitkan dengan datangnya karma baik dalam kehidupan seseorang.

Fenomena Saturnus retrograde yang dimulai pada Minggu 26 Juli 2026 dipercaya membawa dampak besar bagi sejumlah zodiak tertentu.

Saturnus dikenal sebagai planet yang berkaitan dengan struktur, disiplin, sekaligus karma dalam astrologi.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/7), dijelaskan mengenai empat zodiak yang dipercaya akan menerima karma baik saat Saturnus retrograde dimulai pada 26 Juli 2026.

1. Aries

Sejak Saturnus memasuki zodiak Aries pada bulan Februari lalu, kerja keras terus dilakukan tanpa henti.

Mulai 26 Juli, ketika Saturnus retrograde dimulai, seluruh usaha tersebut akhirnya menunjukkan hasil yang nyata.

Menurut astrolog Elizabeth Brobeck, kerja keras yang telah dilakukan Aries akan segera mendapatkan balasan yang setimpal.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Roda Berputar! 3 Zodiak Ini Akhirnya Berhasil Sampai ke Puncak Kesuksesan pada 26 Juli 2026 - Image
Zodiak

Roda Berputar! 3 Zodiak Ini Akhirnya Berhasil Sampai ke Puncak Kesuksesan pada 26 Juli 2026

Minggu, 26 Juli 2026 | 21.32 WIB

4 Shio yang Diprediksi Menuju Masa Keemasan pada 26 Juli 2026, Finansial dan Karier Mulai Seimbang - Image
Zodiak

4 Shio yang Diprediksi Menuju Masa Keemasan pada 26 Juli 2026, Finansial dan Karier Mulai Seimbang

Minggu, 26 Juli 2026 | 21.27 WIB

3 Zodiak yang Bersiap Menyambut Gelombang Keberuntungan Mulai 26 Juli 2026, Hidup Berbelok ke Arah Lebih Baik - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bersiap Menyambut Gelombang Keberuntungan Mulai 26 Juli 2026, Hidup Berbelok ke Arah Lebih Baik

Minggu, 26 Juli 2026 | 21.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore