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Jumat, 24 Juli 2026 | 08.19 WIB

3 Weton yang Punya Rezeki Emas di Tahun 2026, Tabungannya Banyak Bertambah Karena Lancar Uang

Weton yang diramalkan akan punya rezeki emas di tahun 2026 saat tabungannya banyak bertambah karena lancar uang. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan akan punya rezeki emas di tahun 2026 saat tabungannya banyak bertambah karena lancar uang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, ada segelintir pihak yang dikatakan punya rezeki baik di tahun 2026 ini.

Keberuntungan dimungkinkan akan selalu berada dekat dengan hidup sehingga keberkahan rezeki selalu menyertai.

Orang-orang ini juga berpeluang membawa hidup diri dan keluarganya menjadi kian mapan dan jauh dari kekhawatiran ekonomi.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan akan punya rezeki emas di tahun 2026 saat tabungannya banyak bertambah karena lancar uang.

1. Weton Rabu Legi 

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Legi umumnya memiliki sifatnya yang selalu menghargai orang lain. 

Menurut perhitungan primbon, hal-hal baik yang datang di tahun 2026 seperti rezeki yang mudah juga karena dipengaruhi hal tersebut.

Dengan menghargai orang, banyak peluang dan kesempatan hadir, termasuk tawaran bisnis yang menguntungkan.

Malahan, bila sifat tersebut tidak hilang dari dalam diri mereka, maka rezeki diyakini akan selalu berdatangan ke depannya. 

2. Weton Minggu Wage

Editor: Hanny Suwindari
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