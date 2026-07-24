3 Zodiak yang Uangnya Banyak Bertambah Mulai Akhir Juli, Tahun 2026 Mendadak Dompetnya Tebal Terus

JawaPos.com - Kelapangan rezeki diramalkan akan datang pada hidup segelintir orang yang terpilih.

Di tahun 2026 ini, seseorang dimungkinkan bertambah kaya melalui serangkaian jalan rezeki yang diperoleh.

Beberapa di antaranya diprediksi membuka banyak pintu kebaikan baru yang dari mengalir berbagai macam keberkahan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang uangnya banyak bertambah mulai akhir bulan Juli hingga sepanjang tahun 2026 dompetnya tebal terus.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan punya jalan rezeki baru.

Di tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan mengalami perubahan ekonomi menjadi lebih sehat dan stabil.

Mereka tidak lagi dihadapkan dengan kesusahan ekonomi lantaran pendapatan yang tidak menentu.

Tahun kuda api ini diprediksi akan membuat mereka memiliki pendapatan tetap berkat keberuntungan yang dapat dimaksimalkan.